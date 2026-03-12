Košarkaško čudo iz susjedstva koje je pokorilo NBA vodilo je pravnu bitku s vlastitom majkom!

Slovenski košarkaš već je kao tinejdžer postao senzacija europske košarke, a danas je jedna od najvećih NBA zvijezda. Osim uspjesima, pažnju javnosti plijenio je i privatnim životom.

Slavni NBA košarkaš Luka Dončić posljednjih je dana u središtu pozornosti javnosti i medija. Nakon višemjesečnih šuškanja o problemima u vezi, potvrdio je da je prekinuo zaruke sa svojom dugogodišnjom partnericom Anamarijom Goltes.

Par je godinama slovio kao jedan od najpoznatijih sportskih parova iz regije, a tijekom veze dobili su i dvije kćerkice, zbog čega je vijest o prekidu dodatno iznenadila mnoge njihove obožavatelje.

Dončić je inače već kao dječak pokazivao izniman košarkaški talent. Prve košarkaške korake napravio je u ljubljanskoj Olimpiji, a već s 13 godina prešao je u Real Madrid, gdje je vrlo brzo postao jedno od najvećih čuda europske košarke.

U dresu Reala ostvario je povijesne uspjehe – osvojio je Euroligu 2018. godine, kada je proglašen i najkorisnijim igračem završnog turnira. Iste godine otišao je u NBA ligu, gdje su ga na draftu odabrali Atlanta Hawksi, ali je odmah razmijenjen u Dallas Maverickse, u čijem je dresu postao jedna od najvećih zvijezda lige.

Nakon nekoliko uspješnih sezona u Dallasu, Dončić danas igra za Los Angeles Lakerse, gdje nastavlja graditi status jedne od najvećih zvijezda svjetske košarke.

Posljednjih je godina bio u središtu pozornosti i zbog pravnog spora s vlastitom majkom Mirjam Poterbin, piše španjolski AS. Sve je počelo 2018. godine, kada je Dončić kao 19-godišnjak tek započinjao NBA karijeru. Tada je svojoj majci dao suglasnost da registrira zaštitni znak ''Luka Dončić 7''. Taj se brend kasnije koristio u različitim poslovnim i marketinškim projektima.

Kako je njegova karijera s godinama rasla, Dončić je poželio preuzeti potpunu kontrolu nad vlastitim imenom i brendom kroz novu tvrtku koja bi upravljala njegovim poslovnim projektima. Međutim, naišao je na problem jer je zaštitni znak s njegovim imenom već bio registriran na ime njegove majke.

Zbog toga je pokrenuo postupak pred američkim uredom za patente i žigove kako bi poništio postojeći zaštitni znak i mogao sam registrirati novi. Pokušao je prijaviti i novi brend pod nazivom ''Luka Dončić 77'', no taj je zahtjev odbijen jer su nadležni procijenili da bi mogao biti previše sličan već postojećem brendu.

Dončić je u postupku tvrdio kako njegova majka ne koristi taj brend na američkom tržištu niti je pokazala namjeru da ga koristi, dok je Mirjam Poterbin isticala da je zaštitni znak registrirala uz pisanu dozvolu svog sina.

Spor je mjesecima izazivao veliku pozornost javnosti jer se rijetko događa da se ovakva pravna bitka vodi između slavnog sportaša i člana njegove obitelji. Ipak, početkom 2023. godine Dončić je odlučio povući tužbu, nakon čega su majka i sin, prema svemu sudeći, postigli dogovor i smirili nesuglasice, čime je pravni spor službeno zaključen.

Ako je suditi prema društvenim mrežama njegove majke, čini se da su danas odnosi između njih odlični. Mirjam na Instagramu često dijeli fotografije sina, prati njegove utakmice i uspjehe te se na društvenim mrežama nerijetko ponosno pohvali njegovim postignućima.

