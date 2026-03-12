Našu zgodnu košarkašicu ne vidimo često, fotografi su zabilježili njezin rijedak izlazak u slatkom društvu

Antonija Mišura Sandrić na tribinama je snimljena u društvu svoje obitelji te je s osmijehom pratila utakmicu Hrvatske i Grčke.

Kvalifikacijska utakmica za Europsko prvenstvo 2027. između Hrvatske i Grčke u Šibeniku privukla je brojne ljubitelje košarke, a među gledateljima su se našla i neka dobro poznata lica hrvatske košarke.

Na tribinama su bile bivše hrvatske reprezentativke Anđa Jelavić,Antonija Mišura Sandrić i Marija Režan, koje su susret pratile u nešto drukčijoj ulozi nego nekad – kao navijačice, i to u društvu svoje djece.

Antonija Mišura Sandrić Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Posebnu pozornost privukla je Antonija Mišura Sandrić, koja je u dvoranu stigla u ležernom, sportskom izdanju. Sve je pratila s velikim osmijehom na licu.

Antonija Mišura Sandrić Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Antonija Mišura Sandrić Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Nakon uspješne sportske karijere, Antonija se danas rijetko pojavljuje u javnosti. Titulu najljepše sportašice odnijela je na Mediteranskim igrama u Pescari 2009. te na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine.

Antonija je od 2015. godine u sretnom braku s bivšim šibenskim košarkašem Markom Sandrićem, s kojim ima kćer Taru i sina Noela.

Antonija Mišura Sandrić Foto: Instagram

Na društvenim mrežama često se voli pohvaliti fotografijama svog doma koji je pomno uređen, a fotografije pogledajte OVDJE.

