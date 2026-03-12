Amerikanac koji u Hrvatskoj uređuje kuću od pet tisuća eura pohvalio se velikim napretkom!

Justus Reid, koji mjesecima putem društvenih mreža pokazuje uređivanje kuće u Hrvatskom zagorju, otkrio je kako je završio s uređivanjem interijera.
Amerikanac Justus Reid, koji je prije nekoliko mjeseci privukao veliku pažnju javnosti nakon što je kupio staru kuću u Hrvatskom zagorju za samo 5000 eura, sada je pokazao kako izgleda nakon što je završio uređenje interijera.3 vijesti o kojima se priča posrnuli glumac Nekadašnji holivudski ljepotan ostao bez krova nad glavom: Ovo je iznos koji duguje stanodavcu! da vas prođu trnci Cijela dvorana utihnula: Poslušajte kako Nina Badrić pjeva veliki hit neprežaljenog Halida Bešlića potresna vijest Poginuo brat Darka Lazića, stradao je u teškoj prometnoj nesreći
U novom videu koji je podijelio na društvenim mrežama Amerikanac je otkrio da je završio velik dio radova unutar kuće, pretvarajući zapušteni prostor u ugodan dom.
Galerija 31 31 31 31 31
@justus_reid
My Dream Home😍♬ original sound - Amerikanac
Justus Reid - 8 Foto: TikTok Screenshot
Justus Reid - 2 Foto: TikTok Screenshot
Tijekom obnove najviše se posvetio unutrašnjem uređenju prostorija. Postavio je novi namještaj, uredio dnevni boravak i spavaće prostore te prostor učinio funkcionalnim za svakodnevni život. U videu se vidi kako su prostorije sada znatno svjetlije i urednije nego na početku obnove.
Osim toga, radio je i na čišćenju i renoviranju zidova, podova i stropa, čime je staroj kući dao potpuno novi izgled. Posebnu pažnju posvetio je stvaranju toplog i jednostavnog interijera koji zadržava rustikalni karakter kuće.
Justus Reid - 5 Foto: TikTok Screenshot
Justus Reid - 7 Foto: TikTok Screenshot
Justus Reid - 6 Foto: TikTok Screenshot
Pogledaji ovo inMagazin Od djevojčice iz Pule do jedne od najpoznatijih kuharica na svijetu!
Iako je interijer sada gotovo u potpunosti uređen, Reid je otkrio da ga još uvijek čeka nekoliko zadataka. Među njima su dodatni radovi oko kuće i dvorišta, kao i završni detalji koji će prostor učiniti potpuno dovršenim.
Justus Reid Foto: TikTok
Justus Reid - 3 Foto: TikTok Screenshot
Justus Reid - 1 Foto: TikTok Screenshot
Justus Reid Foto: Instagram
Njegov projekt obnove kuće u Zagorju i dalje prati velik broj ljudi na društvenim mrežama, a mnogi su oduševljeni njegovim entuzijazmom i željom da obnovi staru zagorsku kuću i udahne joj novi život.
Justus Reid Foto: Instagram
Justus Reid Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Justus Reid Foto: Instagram
Justus Reid Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Naravno, tijekom cijele renovacije imao je i jedan problem, a koji, pročitajte OVDJE.
Zbog lokacije kuće dugo vremena nije mogao uživati u nekim luksuzima, a kojim, saznajte OVDJE.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ako ste pomislili da nosi samo komad odjeće, pogledajte još jednom!
1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Nekad i sad Ovako je izgledala mala Victoria Beckham: Zbog majke je pokazala uspomene koje rijetko dijeli
Pogledaji ovo Preporuke Sudbina ga nije štedjela: Dirljiva priča o velikom gubitku i samoći koja je osvojila svijet
Pogledaji ovo Celebrity Želite se družiti s Meghan Markle? Ovo su cijene koje to omogućuju!