Amerikanac koji u Hrvatskoj uređuje kuću od pet tisuća eura pohvalio se velikim napretkom!

Justus Reid, koji mjesecima putem društvenih mreža pokazuje uređivanje kuće u Hrvatskom zagorju, otkrio je kako je završio s uređivanjem interijera.

Amerikanac Justus Reid, koji je prije nekoliko mjeseci privukao veliku pažnju javnosti nakon što je kupio staru kuću u Hrvatskom zagorju za samo 5000 eura, sada je pokazao kako izgleda nakon što je završio uređenje interijera.

U novom videu koji je podijelio na društvenim mrežama Amerikanac je otkrio da je završio velik dio radova unutar kuće, pretvarajući zapušteni prostor u ugodan dom.

Galerija 31 31 31 31 31

Justus Reid - 8 Foto: TikTok Screenshot

Justus Reid - 2 Foto: TikTok Screenshot

Tijekom obnove najviše se posvetio unutrašnjem uređenju prostorija. Postavio je novi namještaj, uredio dnevni boravak i spavaće prostore te prostor učinio funkcionalnim za svakodnevni život. U videu se vidi kako su prostorije sada znatno svjetlije i urednije nego na početku obnove.

Osim toga, radio je i na čišćenju i renoviranju zidova, podova i stropa, čime je staroj kući dao potpuno novi izgled. Posebnu pažnju posvetio je stvaranju toplog i jednostavnog interijera koji zadržava rustikalni karakter kuće.

Justus Reid - 5 Foto: TikTok Screenshot

Justus Reid - 7 Foto: TikTok Screenshot

Justus Reid - 6 Foto: TikTok Screenshot

Pogledaji ovo inMagazin Od djevojčice iz Pule do jedne od najpoznatijih kuharica na svijetu!

Iako je interijer sada gotovo u potpunosti uređen, Reid je otkrio da ga još uvijek čeka nekoliko zadataka. Među njima su dodatni radovi oko kuće i dvorišta, kao i završni detalji koji će prostor učiniti potpuno dovršenim.

Justus Reid Foto: TikTok

Justus Reid - 3 Foto: TikTok Screenshot

Justus Reid - 1 Foto: TikTok Screenshot

Justus Reid Foto: Instagram

Njegov projekt obnove kuće u Zagorju i dalje prati velik broj ljudi na društvenim mrežama, a mnogi su oduševljeni njegovim entuzijazmom i željom da obnovi staru zagorsku kuću i udahne joj novi život.

Justus Reid Foto: Instagram

Justus Reid Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Justus Reid Foto: Instagram

Justus Reid Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Naravno, tijekom cijele renovacije imao je i jedan problem, a koji, pročitajte OVDJE.

Zbog lokacije kuće dugo vremena nije mogao uživati u nekim luksuzima, a kojim, saznajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ako ste pomislili da nosi samo komad odjeće, pogledajte još jednom!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Nekad i sad Ovako je izgledala mala Victoria Beckham: Zbog majke je pokazala uspomene koje rijetko dijeli

Pogledaji ovo Preporuke Sudbina ga nije štedjela: Dirljiva priča o velikom gubitku i samoći koja je osvojila svijet

Pogledaji ovo Celebrity Želite se družiti s Meghan Markle? Ovo su cijene koje to omogućuju!