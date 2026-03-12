Rakitićeva Raquel pokazala dio njegova rođendanskog slavlja, jednostavna torta ukrala pažnju

Ivan Rakitić proslavio je poseban dan u krugu najbližih, a njegova supruga Raquel na društvenim je mrežama podijelila djelić atmosfere sa slavlja i pokazala tortu.

Hrvatski nogometaš Ivan Rakitić ovih je dana proslavio 38. rođendan, a djelić atmosfere s proslave podijeljen je i na društvenim mrežama.

Za posebne trenutke pobrinula se njegova supruga Raquel Mauri, koja je objavila fotografiju na kojoj Rakitić u rukama drži rođendansku tortu sa svjećicama u obliku broja 38.

Ivan Rakitić, Raquel Mauri Foto: Instagram

Dok pozira s osmijehom, Raquel ga nježno ljubi u obraz, a prizor odiše toplinom, ljubavlju i obiteljskom bliskošću.

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 1 Foto: Instagram

Romantična fotografija oduševila je njihove pratitelje. Čini se kako je Rakitić rođendan proveo u opuštenoj i intimnoj atmosferi, okružen najbližima, a hoće li uslijediti i veće slavlje, tek preostaje vidjeti.

Raquel Mauri i Ivan Rakitić - 3 Foto: Instagram

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 6 Foto: Instagram

