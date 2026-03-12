Bosanska pjevačica o fenomenu iz Vinkovaca koji puni dvorane diljem regije: ''Ja se sa svima svađam...''

Džejla Ramović komentirala je mladog slavonskog pjevača koji posljednjih mjeseci rasprodaje dvorane diljem regije i objasnila zašto misli da je osvojio publiku.

Mlada bosanskohercegovačka pjevačica Džejla Ramović gostovala je u srpskoj emisiji ''AmiG Show'', gdje je komentirala sve popularnijeg slavonskog pjevača Jakova Jozinovića, koji posljednjih mjeseci rasprodaje dvorane diljem regije.

Džejla nije skrivala simpatije prema mladom glazbeniku te je istaknula kako razumije zašto je postao pravi fenomen među publikom.

Džejla Ramović - 3 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Našu zgodnu košarkašicu ne vidimo često, fotografi su zabilježili njezin rijedak izlazak u slatkom društvu

''Jakov jednostavno ima tu karizmu i nešto što se ljudima sviđa. Ja se sa svima svađam, tko mi krene pričati loše o njemu, odmah se posvađam'', rekla je.

Džejla Ramović Foto: Antonio Balic / CROPIX

Dodala je i kako smatra da je riječ o novom vremenu u glazbi, u kojem publika od izvođača želi nešto drukčije nego prije.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Hollywood pod posebnim nadzorom: Velike mjere sigurnosti uoči dodjele Oscara

''Mislim da je to novo vrijeme, nešto potpuno novo – ljudi žele više bliskosti s pjevačima'', zaključila je Džejla.

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Jakov Jozinović - 3 Foto: Instagram

Jakov Jozinović Foto: Instagram

Inače, Jakov posljednjih mjeseci bilježi velik uspjeh na regionalnoj sceni, a njegovi koncerti redovito su rasprodani, zbog čega se sve češće govori o fenomenu mladog slavonskog pjevača.

Galerija 24 24 24 24 24

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Rakitićeva Raquel pokazala dio njegova rođendanskog slavlja, jednostavna torta ukrala pažnju

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Zanimljivosti Košarkaško čudo iz susjedstva koje je pokorilo NBA vodilo je pravnu bitku s vlastitom majkom!

Pogledaji ovo Celebrity Veliko slavlje kod Filipovića! Lejla Tariku posvetila objavu punu prekrasnih riječi