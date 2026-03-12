Gdje je nestala kosa? Naš markantni chef iznenadio velikom promjenom imidža!

Poznati chef na društvenim je mrežama pokazao novi izgled, a promjena frizure odmah je privukla pažnju njegovih pratitelja.
Naime, odlučio se na veliku promjenu izgleda.
Ivan Pažanin
Poznati kuhar pokazao je kako je skratio kosu, pa sada izgleda poprilično drugačije nego prije. Dok smo ga ranije navikli gledati s nešto dužom i prepoznatljivom frizurom, novim je izgledom iznenadio brojne pratitelje.
''Evo lipi moji, samo jedna obavijest - kosa će narasti, ali pamet nikad neće'', rekao je kroz smijeh.
Ivan Pažanin
Inače, poznato je da je Pažanin 2022. godine bio na transplantaciji kose, a o problemu s kojim se suočava sve veći broj muškaraca svojedobno je otvoreno govorio i za naš IN magazin.
''Ja nisam ima velikih problema i nije mi to smetalo, ali vidio sam da je počelo rijetko rasti, veliki zalisci i zaista je falilo kose. I onda sam to htio riješiti u jednom šutu i to je tako ispalo'', ispričao je.
Što je još tada otkrio pogledajte u prilogu OVDJE.
Ivan Pažanin
