Blanka Vlašić objavila ono što ju je oduševilo kod jednog muškarca: "Vidjela sam lika..."

Blanka Vlašić iz Indije inspirira žene kroz sport, a pažnju je privukla i objavom o navijaču u dresu Luke Modrića.

Blanka Vlašić (42) trenutačno boravi u Indiji, gdje ima važnu ulogu međunarodne ambasadorice utrke TCS World 10K Bengaluru 2026.

Kroz taj angažman želi potaknuti žene da u sportu pronađu snagu za suočavanje s izazovima, ali i ukazati na važnost tjelesne aktivnosti za fizičko i mentalno zdravlje.

Svoje iskustvo s putovanja rado dijeli na društvenim mrežama, a jedna objava posebno je privukla pažnju.

"Vidjela sam lika koji trči u dresu Luke Modrića. Koji najež", napisala je uz fotografiju, što je oduševilo njezine pratitelje.

Jedna od najuspješnijih visašica svih vremena i dalje s ponosom govori o svojoj karijeri bez afera, ističući koliko joj je sport pomogao u životu.

"Sport je za mene neodvojivi dio svakodnevnog života. Utječe ne samo na fizičko nego i na mentalno zdravlje i cjelokupno samopouzdanje. Posebno je za žene važno imati nešto što gradi vjeru u sebe. Kada postignete jedan cilj, shvatite da su mogući i drugi", poručila je.

Posljednjih tjedana često se spominje i zbog privatnog života. Naime, nedavno je potvrđeno da se razvela od belgijskog sportskog novinara Rubena Van Guchta, s kojim ima sina Monda, dok je on u međuvremenu s partnericom Charlotte Van Looy objavio da očekuju dijete.

