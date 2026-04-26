Blanka Vlašić objavila ono što ju je oduševilo kod jednog muškarca: "Vidjela sam lika..."

Blanka Vlašić iz Indije inspirira žene kroz sport, a pažnju je privukla i objavom o navijaču u dresu Luke Modrića.
Blanka Vlašić (42) trenutačno boravi u Indiji, gdje ima važnu ulogu međunarodne ambasadorice utrke TCS World 10K Bengaluru 2026.
Kroz taj angažman želi potaknuti žene da u sportu pronađu snagu za suočavanje s izazovima, ali i ukazati na važnost tjelesne aktivnosti za fizičko i mentalno zdravlje.
Svoje iskustvo s putovanja rado dijeli na društvenim mrežama, a jedna objava posebno je privukla pažnju.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Sjećate li se najpoznatije ZET-ove vozačice? Evo zbog čega je ponovo u centru pažnje!
"Vidjela sam lika koji trči u dresu Luke Modrića. Koji najež", napisala je uz fotografiju, što je oduševilo njezine pratitelje.
Jedna od najuspješnijih visašica svih vremena i dalje s ponosom govori o svojoj karijeri bez afera, ističući koliko joj je sport pomogao u životu.
"Sport je za mene neodvojivi dio svakodnevnog života. Utječe ne samo na fizičko nego i na mentalno zdravlje i cjelokupno samopouzdanje. Posebno je za žene važno imati nešto što gradi vjeru u sebe. Kada postignete jedan cilj, shvatite da su mogući i drugi", poručila je.
Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte kako je Melania Trump reagirala kada se suočila s pucnjavom tijekom večere
Posljednjih tjedana često se spominje i zbog privatnog života. Naime, nedavno je potvrđeno da se razvela od belgijskog sportskog novinara Rubena Van Guchta, s kojim ima sina Monda, dok je on u međuvremenu s partnericom Charlotte Van Looy objavio da očekuju dijete.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Poslušajte kako zvuči kada Simona Mijoković zapjeva duhovnu pjesmu!
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Harry Styles zaručio poznatu glumicu? Golemi dijamantni prsten potaknuo je šuškanja
Pogledaji ovo Celebrity Harry Styles zaručio poznatu glumicu? Golemi dijamantni prsten potaknuo je šuškanja