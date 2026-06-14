Princ Harry snimljen na NBA finalu bez Meghan: svi su primijetili s kim je sjedio

Dok Meghan Markle privlači pozornost novim poslovnim projektima, princ Harry ovih dana boravi u Teksasu, gdje je viđen na NBA finalu između San Antonio Spursa i New York Knicksa.

Princ Harry iznenadio je posjetitelje NBA finala pojavivši se na petoj utakmici završnice prvenstva u San Antoniju – i to bez supruge Meghan Markle.

Vojvoda od Sussexa stigao je u dvoranu kako bi pratio dvoboj između San Antonio Spursa i New York Knicksa, a tijekom cijele večeri bio je vidno dobro raspoložen. Iako nije sjedio među slavnim uzvanicima uz sam teren, nalazio se tek nekoliko redova iza najpoželjnijih mjesta u dvorani.

Prince Harry - 1 Foto: Profimedia

Prema navodima američkih medija, Harryja je na utakmicu pozvao povjerenik NBA lige Adam Silver, s kojim je princ i sjedio tijekom susreta. U San Antonio je doputovao zbog Warrior Gamesa, sportskog natjecanja namijenjenog vojnim veteranima i pripadnicima oružanih snaga koji se oporavljaju od ozljeda.

Na utakmicu je stigao u društvu JP Lanea, američkog vojnog veterana i sudionika Warrior Gamesa, a kamere su ih tijekom večeri nekoliko puta snimile zajedno s Adamom Silverom.

Pogledaji ovo Celebrity ''On je moja srodna duša'': Indira Levak iznenadila izjavom o bivšem suprugu

Sportski spektakl završio je velikim slavljem New York Knicksa koji su pobjedom 94:90 osvojili svoj prvi NBA naslov nakon više od pola stoljeća, točnije od 1973. godine.

Ovogodišnje NBA finale privuklo je brojne poznate osobe iz svijeta zabave. Među gostima prethodnih utakmica bili su Taylor Swift, Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Ben Stiller, Spike Lee i Sydney Sweeney, zbog čega se završnica prvenstva pretvorila u jedno od najpraćenijih društvenih događanja u SAD-u.

Prince Harry - 8 Foto: Profimedia

Dok je Harry pratio povijesnu utakmicu u Teksasu, članovi britanske kraljevske obitelji sudjelovali su na tradicionalnoj svečanosti Trooping the Colour u Londonu. Kralj Charles III., kraljica Camilla, princ William, princeza Kate te njihova djeca pojavili su se na balkonu Buckinghamske palače tijekom službene proslave monarhova rođendana.

Galerija 6 6 6 6 6

Meghan Markle ovoga puta nije bila uz supruga, no posljednjih dana privlači pozornost promocijom svog lifestyle brenda As Ever. U novom videu predstavila je kolekciju vina, uz poruku: ''Za sva ljetna okupljanja.''

Pogledaji ovo Celebrity Od burne veze s Diddyjem do razvoda od Afflecka: Koga je sve ljubila Jennifer Lopez?

Harry se, s druge strane, nastavlja posvećivati projektima vezanima uz veterane. Nakon Warrior Gamesa očekuje se da će tijekom ljeta sudjelovati i u promociji Invictus Gamesa 2027., međunarodnog sportskog natjecanja koje je i sam pokrenuo kako bi pomogao ranjenim i ozlijeđenim vojnicima u procesu oporavka i reintegracije.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi u podcastu IN magazina.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Nauljena Šuput na jahti pozirala u badiću iz kojeg je izvirilo malo previše

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Nesvakidašnja suknja naše glumice odabir je samo za hrabre, no ona ju itekako zna iskombinirati!