"On je moja srodna duša": Indira Levak iznenadila izjavom o bivšem suprugu

Indira Levak progovorila je o posebnom odnosu s bivšim suprugom, mogućem pomirenju i želji da jednog dana postane majka. Dotaknula se i novih glazbenih projekata te otkrila s kojom bi regionalnom zvijezdom voljela snimiti duet.

Hrvatska pjevačica Indira Levak ponovno je privukla pozornost javnosti iskrenim izjavama o privatnom životu i planovima za budućnost. Uoči nastupa na koncertu posvećenom hitovima devedesetih godina govorila je o karijeri, odnosu s bivšim suprugom, mogućim glazbenim suradnjama te želji koju još uvijek nosi u srcu.

Poznata po energiji kojom godinama osvaja publiku, Indira je priznala kako vjeruje da neke životne veze ne prestaju ni nakon rastanka. Istaknula je da s bivšim suprugom i dalje njeguje blizak odnos te da je on važan dio njezina života.

Indira Levak Foto: Instagram

Indira Levak Foto: Instagram

Kako kaže, među njima postoji snažna povezanost, a ne isključuje mogućnost da ih budućnost ponovno spoji. Naglasila je kako joj je upravo on velika podrška u privatnim i poslovnim situacijama te osoba na koju se uvijek može osloniti.

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Osim o privatnom životu, pjevačica je govorila i o glazbenim planovima. Posebne riječi hvale uputila je srpskoj pjevačici Milici Todorović, istaknuvši kako je riječ o osobi koju iznimno cijeni. Dodala je kako je otvorena za nove projekte te da bi zajednička pjesma u budućnosti bila zanimljiva mogućnost.

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Indira se osvrnula i na svoju bogatu glazbenu karijeru, istaknuvši koliko joj znači podrška publike koja je prati desetljećima. Naglasila je da su upravo emocije koje dijeli s obožavateljima ono što joj daje dodatnu motivaciju za nastupe i nove izazove.

Indira Levak Foto: Instagram

Ipak, jedna tema posebno ju je dirnula. Pjevačica je priznala da joj je najveća životna želja bila postati majka. Iako se taj san nije ostvario na način kojem se nadala, ne odustaje od ideje da jednog dana pruži dom djetetu kojem je potreban.

Indira Levak Foto: Instagram

Vjeruje da svako dijete zaslužuje ljubav, sigurnost i obitelj te smatra kako bi posvajanje moglo biti jedno od najljepših poglavlja njezina života. Upravo zato, kaže, i dalje razmišlja o toj mogućnosti te se nada da će joj se želja jednog dana ostvariti.

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Svojom iskrenošću Indira je još jednom pokazala da iza uspješne glazbene karijere stoji žena koja ne skriva emocije, vjeruje u ljubav i ne odustaje od svojih životnih snova.

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