Manekenka jedinstvenog izgleda uživa u Dubrovniku: Pokazala je ljepote juga Hrvatske pred 9 milijuna pratitelja

Svjetski poznata manekenka Winnie Harlow ponovno je dokazala da je Hrvatska među omiljenim destinacijama slavnih, zajedno sa zaručnikom Kyleom Kuzmom ovih dana uživa u čarima Dubrovnika.

Jedna od najpoznatijih svjetskih manekenki, Winnie Harlow, ovih dana boravi u Dubrovniku zajedno sa svojim zaručnikom.

Kanadska ljepotica, koja je osvojila modnu industriju svojom jedinstvenom pojavom i inspirativnom životnom pričom, na društvenim je mrežama podijelila niz fotografija s odmora na hrvatskoj obali.

Winnie Harlow - 8 Foto: Instagram

Winnie Harlow - 7 Foto: Instagram

Winnie Harlow - 5 Foto: Instagram

Harlow je pratiteljima pokazala kako uživa na luksuznoj jahti ispred dubrovačke obale, a objavila je i nekoliko fotografija snimljenih u prekrasnom mediteranskom okruženju. U prvom planu našla se njezina prepoznatljiva ljepota, ali i spektakularni prizori Jadrana, zelenih padina te kamenih vila koje krase dubrovačko područje.

Objava je u kratkom roku prikupila desetke tisuća lajkova i brojne komentare oduševljenih pratitelja, koji su posebno istaknuli ljepotu hrvatske obale te sklad poznatog para.

Winnie Harlow - 4 Foto: Instagram

Winnie Harlow - 3 Foto: Instagram

Winnie Harlow - 2 Foto: Instagram

Winnie Harlow - 1 Foto: Instagram

Dubrovnik je i ovoga puta potvrdio status jedne od najpoželjnijih destinacija među svjetskim zvijezdama, a fotografije Winnie Harlow još su jednom pokazale zašto se slavne osobe iz cijelog svijeta iznova vraćaju na jug Hrvatske.

Inače, s četiri godine Winnie je dijagnosticiran vitiligo, kožna bolest koja uzrokuje gubitak pigmenta i stvaranje nepravilnih bijelih mrlja na tijelu i licu.

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Njeno djetinjstvo i mladost bile su obilježene teškim trenutcima. U školi su je djeca zadirkivala, zvala je pogrdnim imenima poput "krava" ili "zebra", a suočavala se i s fizičkim zlostavljanjem. Zbog konstantnog osjećaja neprihvaćenosti, Winnie se povukla u sebe i često razmišljala o odustajanju od svojih snova. Sama je u više intervjua priznala da je imala period u kojem je bila na rubu depresije i razmišljala o odustajanju od života.

Winnie Harlow - 2 Foto: Instagram

Winnie Harlow - 4 Foto: Instagram

Winnie Harlow - 5 Foto: Instagram

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Prekretnica je nastupila kada je odlučila prigrliti svoju različitost i prestati je skrivati. Počela je javno govoriti o svom stanju, dijeliti slike i priče na društvenim mrežama te polako graditi zajednicu podrške.

Pravi uzlet dogodio se kada je sudjelovala u reality showu ''America’s Next Top Model'', gdje ju je primijetila Tyra Banks. Iako nije pobijedila, njezina hrabrost i autentičnost otvorile su joj vrata modne industrije.

Winnie Harlow - 3 Foto: Instagram

Winnie Harlow - 1 Foto: Instagram

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Danas Winnie Harlow nosi revije za svjetski poznate brendove poput Desigual, Diesel i Victoria’s Secret, a pojavila se i na naslovnicama prestižnih časopisa poput Voguea i Ellea. Postala je simbol borbe protiv diskriminacije i stereotipa te glasnogovornica ljudi s vitiligom širom svijeta.

Ruže joj cvjetaju i na ljubavnom planu i manekenka je od 2020. godine u sretnoj vezi s košarkašem Kyleom Kuzmom, a par se u veljači prošle godine i zaručio.

Winnie Harlow, Kyle Kuzma Foto: Instagram

Winnie Harlow, Kyle Kuzma Foto: Instagram

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