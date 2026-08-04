Objava naše glumice u top bijelom bikiniju prikupila je hrpu komplimenata: ''Prelijepa si, blistaš''

Sunce, more i opuštena atmosfera obilježili su odmor Katarine Baban. Glumica je na Instagramu podijelila djelić svoje grčke avanture i pokazala kako puni baterije.
Katarina Baban ovih je dana punila baterije u Grčkoj, a dio atmosfere s odmora podijelila je i na Instagramu.3 vijesti o kojima se priča "moj užitak!" Mia Begović pokazala je svoju oazu mira s bazenom i zelenilom: "Petnaest godina ljubavi, truda i rada'' otpisali su ih, a danas... Kad su se upoznali, njoj je bilo tek 19: Nitko nije ni pomišljao da će njihova priča ovako završiti! otac pjevača Najstarija Jolina kći pokazala djeda, detalj na kapi koju nosi svima je zapeo za oko
Na fotografijama pozira na plaži u bijelom bikiniju dok u pozadini zalazi sunce, a objavila je i nekoliko prizora iz šarmantnih grčkih uličica, kojima se prošetala u romantičnoj ružičastoj haljini i ležernoj bijeloj košulji.
Katarina Baban na odmoru - 7 Foto: Instagram
Katarina Baban na odmoru - 5 Foto: Instagram
Nije izostao ni gastronomski dio putovanja. Katarina je pokazala bogato postavljen stol s morskim specijalitetima, svježom salatom i čašama vina te otkrila da uživa u okusima mediteranske kuhinje.
Katarina Baban na odmoru - 1 Foto: Instagram
Među fotografijama se našao i simpatičan prizor mačke koja se izležava ispod stolova jednog restorana, detalj koji je dodatno dočarao opuštenu atmosferu grčkog otoka.
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Katarina Baban na odmoru - 6 Foto: Instagram
Katarina Baban na odmoru - 4 Foto: Instagram
Uz objavu je kratko poručila:
''Nikad duži godišnji, a već se bavim mišlju 'e, iduće ću godine cijelo ljeto provesti na moru!'''
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Objava je brzo prikupila brojne reakcije pratitelja, koji su je obasuli komplimentima. ''Prelijepa si, blistaš'', ''Kostim je top'' i ''Prekrasne slike!'', samo su neki od komentara koji su se nizali ispod fotografija.
Katarina Baban na odmoru - 2 Foto: Instagram
Cijelu objavu pogledajte OVDJE.
Prije odmora u Grčkoj Katarina je uživala i na našem Jadranu, gdje se družila s dečkom Domagojem Vukovićem i Slavkom Sobinom. Više o njihovim zajedničkim ljetnim trenucima doznajte OVDJE.
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