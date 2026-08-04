Objava naše glumice u top bijelom bikiniju prikupila je hrpu komplimenata: ''Prelijepa si, blistaš''

Sunce, more i opuštena atmosfera obilježili su odmor Katarine Baban. Glumica je na Instagramu podijelila djelić svoje grčke avanture i pokazala kako puni baterije.

Katarina Baban ovih je dana punila baterije u Grčkoj, a dio atmosfere s odmora podijelila je i na Instagramu.

Na fotografijama pozira na plaži u bijelom bikiniju dok u pozadini zalazi sunce, a objavila je i nekoliko prizora iz šarmantnih grčkih uličica, kojima se prošetala u romantičnoj ružičastoj haljini i ležernoj bijeloj košulji.

Katarina Baban na odmoru - 7 Foto: Instagram

Katarina Baban na odmoru - 5 Foto: Instagram

Nije izostao ni gastronomski dio putovanja. Katarina je pokazala bogato postavljen stol s morskim specijalitetima, svježom salatom i čašama vina te otkrila da uživa u okusima mediteranske kuhinje.

Katarina Baban na odmoru - 1 Foto: Instagram

Među fotografijama se našao i simpatičan prizor mačke koja se izležava ispod stolova jednog restorana, detalj koji je dodatno dočarao opuštenu atmosferu grčkog otoka.

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Katarina Baban na odmoru - 6 Foto: Instagram

Katarina Baban na odmoru - 4 Foto: Instagram

Uz objavu je kratko poručila:

''Nikad duži godišnji, a već se bavim mišlju 'e, iduće ću godine cijelo ljeto provesti na moru!'''

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Objava je brzo prikupila brojne reakcije pratitelja, koji su je obasuli komplimentima. ''Prelijepa si, blistaš'', ''Kostim je top'' i ''Prekrasne slike!'', samo su neki od komentara koji su se nizali ispod fotografija.

Katarina Baban na odmoru - 2 Foto: Instagram

Cijelu objavu pogledajte OVDJE.

Prije odmora u Grčkoj Katarina je uživala i na našem Jadranu, gdje se družila s dečkom Domagojem Vukovićem i Slavkom Sobinom. Više o njihovim zajedničkim ljetnim trenucima doznajte OVDJE.

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