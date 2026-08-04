Rihanna pokazala raskošne obline u najizazovnijem izdanju dosad, prizor je raspametio obožavatelje

Glazbena zvijezda i poduzetnica Rihanna predstavila je novu kolekciju svoga brenda Savage X Fenty, a najviše pogleda privuklo je njezino izazovno izdanje koje je naglasilo zanosne obline.

Rihanna je na Instagramu podijelila novu seriju fotografija kojima promovira kolekciju svog brenda donjeg rublja Savage X Fenty. Pjevačica je pozirala u ljubičastom čipkastom bodiju s tangama i prozirnim detaljima koji su istaknuli njezinu figuru.

Na jednoj fotografiji stala je pokraj prometnog znaka s natpisom ''Curves Ahead'', koji je poslužio kao duhovita igra riječi i aluzija na njezine obline. Kosu je nosila raspuštenu, a cijeli izgled upotpunila je nenametljivim make-upom. Uz objavu je kratko napisala: ''Čak i vani postoje pravila'' te označila svoj brend.

Savage X Fenty Rihanna je osnovala 2018. godine, a danas se među proizvodima nalaze grudnjaci, donje rublje, pidžame i odjeća za opuštanje. Posljednjih godina, osim u glazbi, ostvaruje velike uspjehe i u svijetu poduzetništva.

Rihanna - 3 Foto: Instagram

Privatno je u vezi s reperom A$AP Rockyjem, s kojim ima troje djece – sinove RZA-u i Riota te kćerkicu Rocki, koja će uskoro proslaviti prvi rođendan.

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Početkom godine otkrila je i novu tetovažu na stražnjoj strani koljena, nastalu prema crtežima njezine djece. Tetovažu je izradio poznati tattoo-majstor Keith ''Bang Bang'' McCurdy, a Rihanna je priznala da joj upravo takvi detalji imaju posebnu emotivnu vrijednost.

U više je navrata govorila koliko ju je majčinstvo promijenilo. U intervjuima je istaknula da su joj djeca najveći životni prioritet, dok je A$AP Rocky nedavno otkrio kako su njihovi sinovi odlično prihvatili mlađu sestru, iako među njima ponekad ima i malo dječje ljubomore. Rihanna je njihov odnos jednom opisala riječima da su ona i Rocky ''najbolji prijatelji koji zajedno odgajaju djecu''.

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Godinama je naglašavala da joj je najveća želja bila postati majka, a danas kaže kako je upravo obitelj najljepši dio njezina životnog puta.

Više o Rihanni pročitajte i u tekstu o tome kako je nedavno u izazovnom donjem rublju zapalila Instagram te pokazala zašto je zaštitno lice vlastitog brenda Savage X Fenty.

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