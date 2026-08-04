Ona ima 51 godinu?! Lijepa glumica u crvenom sićušnom bikiniju plijenila je sve poglede na plaži

Tijekom odmora u Španjolskoj Eva Longoria zablistala je u crvenom bikiniju koji je naglasio njezinu vitku liniju. Fotografije s plaže brzo su obišle strane medije.

Eva Longoria ponovno je privukla sve poglede tijekom odmora u Španjolskoj, gdje su je fotografi snimili na jednoj od plaža u blizini Marbelle.

Zvijezda serije Kućanice zablistala je u upečatljivom crvenom bikiniju koji je istaknuo njezinu vitku figuru i preplanuli ten. Gornji dio kupaćeg kostima naglasio je njezin dekolte, dok je uski donji dio dodatno privukao pozornost. Modnu kombinaciju upotpunila je velikim bijelim šeširom i sunčanim naočalama.

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Glumica posljednjih tjedana često uživa na plažama u društvu supruga Joséa Bastóna i njihova sina Santiaga, a obiteljske dane na španjolskoj obali koristi za odmor prije novih poslovnih obveza.

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Eva Longoria Foto: Splash News / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Iako je rođena u Teksasu i godinama živjela u Los Angelesu, Eva danas najveći dio vremena provodi između Španjolske i Meksika. U intervjuima je ranije istaknula kako je američko poglavlje njezina života završeno te da joj više odgovara mirniji način života koji je pronašla u Europi.

Eva Longoria Foto: Splash News / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Longoria je sa suprugom 2023. godine kupila luksuznu vilu u Marbelli nakon višegodišnje potrage za idealnim domom, a upravo je Andaluzija posljednjih godina postala njezina omiljena ljetna destinacija.

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Eva Longoria - 2 Foto: Splash News / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Za svoju besprijekornu formu zaslužna je stroga rutina koje se pridržava gotovo svakodnevno. Treninge započinje već u pet ujutro, šest dana u tjednu, a najveći naglasak stavlja na vježbe snage s utezima. Osim redovite tjelovježbe, važnima smatra kvalitetan san, meditaciju, boravak u prirodi i kuhanje, koje opisuje kao svojevrsnu terapiju.

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