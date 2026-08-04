Ona ima 51 godinu?! Lijepa glumica u crvenom sićušnom bikiniju plijenila je sve poglede na plaži

Tijekom odmora u Španjolskoj Eva Longoria zablistala je u crvenom bikiniju koji je naglasio njezinu vitku liniju. Fotografije s plaže brzo su obišle strane medije.
Eva Longoria ponovno je privukla sve poglede tijekom odmora u Španjolskoj, gdje su je fotografi snimili na jednoj od plaža u blizini Marbelle.3 vijesti o kojima se priča "moj užitak!" Mia Begović pokazala je svoju oazu mira s bazenom i zelenilom: "Petnaest godina ljubavi, truda i rada'' otpisali su ih, a danas... Kad su se upoznali, njoj je bilo tek 19: Nitko nije ni pomišljao da će njihova priča ovako završiti! otac pjevača Najstarija Jolina kći pokazala djeda, detalj na kapi koju nosi svima je zapeo za oko
Zvijezda serije Kućanice zablistala je u upečatljivom crvenom bikiniju koji je istaknuo njezinu vitku figuru i preplanuli ten. Gornji dio kupaćeg kostima naglasio je njezin dekolte, dok je uski donji dio dodatno privukao pozornost. Modnu kombinaciju upotpunila je velikim bijelim šeširom i sunčanim naočalama.
Galerija 27 27 27 27 27
Glumica posljednjih tjedana često uživa na plažama u društvu supruga Joséa Bastóna i njihova sina Santiaga, a obiteljske dane na španjolskoj obali koristi za odmor prije novih poslovnih obveza.
Pogledaji ovo Celebrity Veliki intervju s Kristijanom Iličićem: Otkrio nam je što se stvarno krije iza najzatvorenijih država svijeta
Eva Longoria Foto: Splash News / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Iako je rođena u Teksasu i godinama živjela u Los Angelesu, Eva danas najveći dio vremena provodi između Španjolske i Meksika. U intervjuima je ranije istaknula kako je američko poglavlje njezina života završeno te da joj više odgovara mirniji način života koji je pronašla u Europi.
Eva Longoria Foto: Splash News / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Longoria je sa suprugom 2023. godine kupila luksuznu vilu u Marbelli nakon višegodišnje potrage za idealnim domom, a upravo je Andaluzija posljednjih godina postala njezina omiljena ljetna destinacija.
Pogledaji ovo Celebrity Razgovarali smo s Hrvaticom koja ruši sve predrasude o influencerima: Od društvenih mreža do vlastitog salona!
Eva Longoria - 2 Foto: Splash News / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Za svoju besprijekornu formu zaslužna je stroga rutina koje se pridržava gotovo svakodnevno. Treninge započinje već u pet ujutro, šest dana u tjednu, a najveći naglasak stavlja na vježbe snage s utezima. Osim redovite tjelovježbe, važnima smatra kvalitetan san, meditaciju, boravak u prirodi i kuhanje, koje opisuje kao svojevrsnu terapiju.
Pogledaji ovo Celebrity Jedna od najljepših hrvatskih misica rijetko daje intervjue, a baš za naš portal napravila je iznimku: ''Premalo cijenimo obične stvari''
1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Slavna manekenka pozirala potpuno gola uz more, intimne dijelove prekrila je samo čašom vina
1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Severina šokirala izazovnim pozama na društvenim mrežama, reakcije su podijeljene: ''Upaljen crveni meteoalarm''