Slavna manekenka pozirala potpuno gola uz more, intimne dijelove prekrila je samo čašom vina

Odmor u Grčkoj Emily Ratajkowski iskoristila je za odvažnu objavu koja nije prošla nezapaženo. Potpuno gola fotografija u kratkom je roku privukla veliku pozornost njezinih pratitelja.
Emily Ratajkowski ponovno je privukla veliku pozornost na društvenim mrežama nakon što je objavila provokativne fotografije s odmora u Grčkoj.3 vijesti o kojima se priča "moj užitak!" Mia Begović pokazala je svoju oazu mira s bazenom i zelenilom: "Petnaest godina ljubavi, truda i rada'' otpisali su ih, a danas... Kad su se upoznali, njoj je bilo tek 19: Nitko nije ni pomišljao da će njihova priča ovako završiti! otac pjevača Najstarija Jolina kći pokazala djeda, detalj na kapi koju nosi svima je zapeo za oko
Galerija 22 22 22 22 22
Slavna manekenka i glumica pozirala je potpuno gola uz more, a intimne dijelove tijela prekrila je čašom vina kako bi fotografija ostala u skladu s pravilima Instagrama. Raspuštena mokra kosa i zavodljiv pogled u kameru dodatno su naglasili senzualnu atmosferu fotografije.
Emily Ratajkowski Foto: Instagram
Objava je dio galerije s njezina ljetovanja, na kojoj je podijelila i nekoliko fotografija u minijaturnim bikinijima te pokazala besprijekornu figuru.
Emily je posljednjih mjeseci ponovno u središtu pozornosti i zbog poslovnog uspjeha. Nakon što je u lipnju objavila iskren esej o životu nakon razvoda, izazvala je golemu pažnju javnosti, a ubrzo je potpisala i višemilijunski ugovor s izdavačkom kućom Penguin Press za novu zbirku eseja pod naslovom "Mother F*er"**.
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Emily Ratajkowski Foto: Instagram
U eseju otvoreno piše o razdoblju nakon razvoda od filmskog producenta Sebastiana Bear-McClarda, s kojim ima sina Sylvestera. Njihov brak završio je 2022. godine usred glasina o njegovoj nevjeri, nakon čega je Emily često punila naslovnice zbog ljubavnog života.
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Emily Ratajkowski Foto: Instagram
Tijekom posljednjih nekoliko godina povezivali su je s brojnim poznatim muškarcima, među kojima su Pete Davidson, Eric André i DJ Orazio Rispo, a posebnu pozornost privukao je i njezin poljubac s Harryjem Stylesom u Tokiju 2023. godine.
U svojim novim zapisima priznaje kako joj je razdoblje nakon razvoda potpuno promijenilo pogled na veze, ljubav i vlastiti identitet, o čemu će detaljnije pisati i u novoj knjizi.
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