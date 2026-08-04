Slavna manekenka pozirala potpuno gola uz more, intimne dijelove prekrila je samo čašom vina

Odmor u Grčkoj Emily Ratajkowski iskoristila je za odvažnu objavu koja nije prošla nezapaženo. Potpuno gola fotografija u kratkom je roku privukla veliku pozornost njezinih pratitelja.

Emily Ratajkowski ponovno je privukla veliku pozornost na društvenim mrežama nakon što je objavila provokativne fotografije s odmora u Grčkoj.

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Slavna manekenka i glumica pozirala je potpuno gola uz more, a intimne dijelove tijela prekrila je čašom vina kako bi fotografija ostala u skladu s pravilima Instagrama. Raspuštena mokra kosa i zavodljiv pogled u kameru dodatno su naglasili senzualnu atmosferu fotografije.

Emily Ratajkowski Foto: Instagram

Objava je dio galerije s njezina ljetovanja, na kojoj je podijelila i nekoliko fotografija u minijaturnim bikinijima te pokazala besprijekornu figuru.

Emily je posljednjih mjeseci ponovno u središtu pozornosti i zbog poslovnog uspjeha. Nakon što je u lipnju objavila iskren esej o životu nakon razvoda, izazvala je golemu pažnju javnosti, a ubrzo je potpisala i višemilijunski ugovor s izdavačkom kućom Penguin Press za novu zbirku eseja pod naslovom "Mother F*er"**.

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Emily Ratajkowski Foto: Instagram

U eseju otvoreno piše o razdoblju nakon razvoda od filmskog producenta Sebastiana Bear-McClarda, s kojim ima sina Sylvestera. Njihov brak završio je 2022. godine usred glasina o njegovoj nevjeri, nakon čega je Emily često punila naslovnice zbog ljubavnog života.

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Emily Ratajkowski Foto: Instagram

Tijekom posljednjih nekoliko godina povezivali su je s brojnim poznatim muškarcima, među kojima su Pete Davidson, Eric André i DJ Orazio Rispo, a posebnu pozornost privukao je i njezin poljubac s Harryjem Stylesom u Tokiju 2023. godine.

U svojim novim zapisima priznaje kako joj je razdoblje nakon razvoda potpuno promijenilo pogled na veze, ljubav i vlastiti identitet, o čemu će detaljnije pisati i u novoj knjizi.

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