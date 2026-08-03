Duboki dekolte i opako kratka haljina: Maja Šuput ovim je izdanjem ukrala sve poglede

Ljetna koncertna turneja Maje Šuput nastavlja se punom parom, a za nastup u Vrsima kraj Zadra odabrala je modno izdanje koje je bilo gotovo jednako zapaženo kao i atmosfera na pozornici.

Crvena mini haljina, duboki dekolte i prepoznatljiva energija – upravo je tako Maja Šuput izgledala na posljednjem nastupu u Vrsi kraj Zadra, odakle je s pratiteljima podijelila niz fotografija.

Maja Šuput - 3 Foto: Instagram

Pjevačica je za ovu prigodu odabrala sjajnu pripijenu haljinu koja je istaknula njezinu figuru, a odvažni kroj s dubokim izrezom dodatno je naglasio cijelo izdanje. Kombinaciju je upotpunila zlatnim nakitom i sandalama na visoku petu, dok je raspuštena plava kosa zaokružila glamurozan look.

Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

Na fotografijama se vidi i kako je tijekom nastupa bila potpuno posvećena publici, kojoj je, kao i uvijek, priredila energičnu atmosferu.

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Uz objavu je kratko poručila:

"Lady in red. Hvala Vrsi, sve je bilo i znak ljubavi . Bili ste predivni i jednu iznimno vruću noć učinili ste još toplijom."

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Maja ni ovog ljeta ne staje. Koncertni raspored ispunjen joj je nastupima diljem Hrvatske, a između putovanja redovito dijeli trenutke s pozornice i pokazuje što publiku čeka na njezinim nastupima.

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