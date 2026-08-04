Prošlo je čak 25 godina od ''Princezinih dnevnika''! Ovako danas izgledaju zvijezde kultnog filma

Disneyjev hit ''Princezini dnevnici'' ove godine obilježava 25 godina od premijere, a glumačka postava u međuvremenu je prošla impresivan profesionalni i privatni put.

Prošlo je 25 godina otkako je film ''Princezini dnevnici'' osvojio publiku diljem svijeta. Priča o nespretnoj tinejdžerici koja iznenada saznaje da je princeza postala je jedan od najomiljenijih obiteljskih filmova, a mnogima je upravo njome Anne Hathaway prvi put zapela za oko. U međuvremenu su glavni glumci ostvarili zapažene karijere, a neki su potpuno promijenili životni put.

''Princezini dnevnici'', snimljeni prema romanu Meg Cabot, premijerno su prikazani 3. kolovoza 2001. godine. Film je režirao Garry Marshall, a publika je brzo zavoljela priču o Miji Thermopolis, običnoj srednjoškolki iz San Francisca koja otkriva da je jedina nasljednica prijestolja izmišljene države Genovije.

Princezini dnevnici Foto: Walt Disney Pictures / Entertainment Pictures / Profimedia

Nakon velikog uspjeha stigao je i nastavak, a već je potvrđeno da je u pripremi i treći dio, kojem se obožavatelji posebno vesele.

Uloga Mije Thermopolis bila je veliki iskorak u karijeri Anne Hathaway. Nakon toga uslijedili su brojni uspješni filmovi poput ''Vrag nosi Pradu'', ''Jadnici'', ''Međuzvjezdani'' i trilogije o ''Batmanu'', a za ulogu u ''Jadnicima'' osvojila je i Oscar.

Anne Hathaway - 2 Foto: Instagram Screenshot

Posljednjih godina nastavlja nizati velike projekte, među kojima je i nastavak ''Vrag nosi Pradu'', dok je ovog ljeta u središtu pozornosti zbog uloge u novom filmu Christophera Nolana ''Odiseja''. Potvrđeno je i da će se vratiti kao Mia u trećem nastavku ''Princezinih dnevnika''.

Više o njezinu privatnom životu i dugogodišnjem braku s Adamom Shulmanom pročitajte OVDJE.

Anne Hathaway - 4 Foto: Profimedia

Julie Andrews osvojila je publiku kao mudra i elegantna kraljica Clarisse Renaldi. Nakon filma nastavila je raditi kao glumica i glasovna umjetnica, a glas je posudila brojnim animiranim hitovima, među kojima su ''Shrek'' i ''Gru''.

Princezini dnevnici - 1 Foto: Instagram

Iako se već godinama nagađa o njezinu povratku u trećem nastavku, glumica je više puta dala do znanja da je takav scenarij malo vjerojatan.

Mandy Moore u filmu je utjelovila popularnu Lanu Thomas, Mijinu školsku suparnicu. Nakon toga ostvarila je uspješnu glumačku karijeru u filmovima i serijama, a posebno se istaknula u seriji ''This Is Us''.

Uz glumu nastavila je i glazbenu karijeru, a privatno je posvećena obiteljskom životu sa suprugom Taylorom Goldsmithom i njihovom djecom.

Iako je u ''Princezinim dnevnicima'' imala manju ulogu zamjenice ravnatelja, Sandra Oh kasnije je postala jedno od najpoznatijih televizijskih lica. Svjetsku popularnost donijela joj je serija ''Uvod u anatomiju'', a za ulogu u hit-seriji ''Killing Eve'' osvojila je Zlatni globus. Nastavila je uspješno graditi karijeru kroz televizijske i animirane projekte.

Princezini dnevnici - 2 Foto: Instagram

Heather Matarazzo, koja je glumila Mijinu najbolju prijateljicu Lilly, nastavila je glumiti u filmovima i serijama poput ''Wednesday'' i ''Vrisak VI''.

Princezini dnevnici - 3 Foto: Instagram

Robert Schwartzman, kojeg pamtimo kao Michaela Moscovitza, više se posvetio glazbi te je frontmen rock sastava Rooney, a okušao se i u režiji.

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Caroline Goodall, filmska Mijina majka Helen, uz glumu se uspješno bavi i pisanjem scenarija, dok je Héctor Elizondo, nezaboravni Joe, ostao aktivan na televiziji te i dalje glumi u brojnim serijama.

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Četvrt stoljeća nakon premijere ''Princezini dnevnici'' i dalje imaju posebno mjesto među omiljenim Disneyjevim filmovima, a najava trećeg nastavka ponovno je probudila nostalgiju kod generacija koje su odrastale uz Mijinu priču.

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