Prošlo je čak 25 godina od ''Princezinih dnevnika''! Ovako danas izgledaju zvijezde kultnog filma

Disneyjev hit ''Princezini dnevnici'' ove godine obilježava 25 godina od premijere, a glumačka postava u međuvremenu je prošla impresivan profesionalni i privatni put.
Prošlo je 25 godina otkako je film ''Princezini dnevnici'' osvojio publiku diljem svijeta. Priča o nespretnoj tinejdžerici koja iznenada saznaje da je princeza postala je jedan od najomiljenijih obiteljskih filmova, a mnogima je upravo njome Anne Hathaway prvi put zapela za oko. U međuvremenu su glavni glumci ostvarili zapažene karijere, a neki su potpuno promijenili životni put.3 vijesti o kojima se priča otpisali su ih, a danas... Kad su se upoznali, njoj je bilo tek 19: Nitko nije ni pomišljao da će njihova priča ovako završiti! "moj užitak!" Mia Begović pokazala je svoju oazu mira s bazenom i zelenilom: "Petnaest godina ljubavi, truda i rada'' otac pjevača Najstarija Jolina kći pokazala djeda, detalj na kapi koju nosi svima je zapeo za oko
''Princezini dnevnici'', snimljeni prema romanu Meg Cabot, premijerno su prikazani 3. kolovoza 2001. godine. Film je režirao Garry Marshall, a publika je brzo zavoljela priču o Miji Thermopolis, običnoj srednjoškolki iz San Francisca koja otkriva da je jedina nasljednica prijestolja izmišljene države Genovije.
Princezini dnevnici Foto: Walt Disney Pictures / Entertainment Pictures / Profimedia
Nakon velikog uspjeha stigao je i nastavak, a već je potvrđeno da je u pripremi i treći dio, kojem se obožavatelji posebno vesele.
Uloga Mije Thermopolis bila je veliki iskorak u karijeri Anne Hathaway. Nakon toga uslijedili su brojni uspješni filmovi poput ''Vrag nosi Pradu'', ''Jadnici'', ''Međuzvjezdani'' i trilogije o ''Batmanu'', a za ulogu u ''Jadnicima'' osvojila je i Oscar.
Anne Hathaway - 2 Foto: Instagram Screenshot
Posljednjih godina nastavlja nizati velike projekte, među kojima je i nastavak ''Vrag nosi Pradu'', dok je ovog ljeta u središtu pozornosti zbog uloge u novom filmu Christophera Nolana ''Odiseja''. Potvrđeno je i da će se vratiti kao Mia u trećem nastavku ''Princezinih dnevnika''.
Više o njezinu privatnom životu i dugogodišnjem braku s Adamom Shulmanom pročitajte OVDJE.
Anne Hathaway - 4 Foto: Profimedia
Julie Andrews osvojila je publiku kao mudra i elegantna kraljica Clarisse Renaldi. Nakon filma nastavila je raditi kao glumica i glasovna umjetnica, a glas je posudila brojnim animiranim hitovima, među kojima su ''Shrek'' i ''Gru''.
Princezini dnevnici - 1 Foto: Instagram
Iako se već godinama nagađa o njezinu povratku u trećem nastavku, glumica je više puta dala do znanja da je takav scenarij malo vjerojatan.
Mandy Moore u filmu je utjelovila popularnu Lanu Thomas, Mijinu školsku suparnicu. Nakon toga ostvarila je uspješnu glumačku karijeru u filmovima i serijama, a posebno se istaknula u seriji ''This Is Us''.
Uz glumu nastavila je i glazbenu karijeru, a privatno je posvećena obiteljskom životu sa suprugom Taylorom Goldsmithom i njihovom djecom.
Iako je u ''Princezinim dnevnicima'' imala manju ulogu zamjenice ravnatelja, Sandra Oh kasnije je postala jedno od najpoznatijih televizijskih lica. Svjetsku popularnost donijela joj je serija ''Uvod u anatomiju'', a za ulogu u hit-seriji ''Killing Eve'' osvojila je Zlatni globus. Nastavila je uspješno graditi karijeru kroz televizijske i animirane projekte.
Princezini dnevnici - 2 Foto: Instagram
Heather Matarazzo, koja je glumila Mijinu najbolju prijateljicu Lilly, nastavila je glumiti u filmovima i serijama poput ''Wednesday'' i ''Vrisak VI''.
Princezini dnevnici - 3 Foto: Instagram
Robert Schwartzman, kojeg pamtimo kao Michaela Moscovitza, više se posvetio glazbi te je frontmen rock sastava Rooney, a okušao se i u režiji.
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Caroline Goodall, filmska Mijina majka Helen, uz glumu se uspješno bavi i pisanjem scenarija, dok je Héctor Elizondo, nezaboravni Joe, ostao aktivan na televiziji te i dalje glumi u brojnim serijama.
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Četvrt stoljeća nakon premijere ''Princezini dnevnici'' i dalje imaju posebno mjesto među omiljenim Disneyjevim filmovima, a najava trećeg nastavka ponovno je probudila nostalgiju kod generacija koje su odrastale uz Mijinu priču.
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