Kako ove žene s godinama izgledaju sve mlađe? Stručnjaci otkrili njihovu tajnu!

Zaboravite prenaglašene filere i ''zaleđena'' lica, Oscari su pokazali da Hollywood ulazi u novu eru ljepote u kojoj dominiraju prirodnost i suptilnost.

Sezona dodjela nagrada završila je u velikom stilu, a 98. dodjela Oscara, uz očekivanu dozu glamura i drame, donijela je i nešto neočekivano – novi standard ljepote koji, prema riječima stručnjaka, označava kraj ere pretjeranih estetskih zahvata.

U središtu pažnje našle su se Anne Hathaway, Nicole Kidman i Gwyneth Paltrow, koje su na crvenom tepihu predstavile ono što se sve češće naziva novo hollywoodsko lice – suptilan, uravnotežen i prirodan izgled.

Anne Hathaway (43) oduševila je u Valentino haljini, dok je Nicole Kidman (58) ponovno dokazala kako mladolik izgled ne mora djelovati umjetno. Gwyneth Paltrow (53), unatoč modnom gafom, također je privukla pažnju besprijekornim i bezvremenskim izgledom.

Stručnjaci tvrde da nije riječ o slučajnosti.

''Sve tri imaju lijepo podržano područje oko očiju, s prirodno otvorenim, svježim pogledom i blago podignutim obrvama'', istaknula je medicinska estetičarka dr. Gizem Seymenoglu iz Longevite.

Prema plastičnom kirurgu dr. Julianu De Silvi, ključne karakteristike ovog novog trenda uključuju glatku kožu, podignute jagodice i jasno definiranu liniju čeljusti – ali bez vidljivih tragova agresivnih zahvata, prenosi Daily Mail.

''Glumice poput Anne Hathaway, Nicole Kidman i Gwyneth Paltrow stvaraju dotjeran izgled spreman za kameru pod jakim svjetlima, ali bez pretjerivanja. Danas je naglasak na suptilnim korekcijama kroz dulje razdoblje'', objašnjava De Silva.

Dodaje kako je era prenaglašenih filera i ukočenih izraza službeno iza nas.

''Cilj je opušten, mladolik gornji dio lica, a ne zaleđen izgled'', kaže.

U praksi to znači pažljivo dozirane tretmane. Botox se koristi kako bi omekšao bore na čelu i između obrva, dok tretmani poput laserskog resurfacinga, microneedlinga i radiofrekvencije poboljšavaju kvalitetu kože i potiču proizvodnju kolagena.

Posebna pažnja posvećuje se srednjem dijelu lica.

''Sredina njihova lica je dobro podržana – od područja ispod očiju preko jagodica do gornjih obraza. Sve djeluje skladno i povezano'', objašnjava dr. Seymenoglu.

Za razliku od prijašnjih trendova, gdje su volumeni često bili prenaglašeni, danas se teži prirodnim konturama.

''Pažljivo postavljeni fileri ili transfer masti mogu vratiti volumen bez stvaranja prenapunjenog izgleda koji je nekad bio popularan'', ističe De Silva.

Linija čeljusti također igra važnu ulogu, a postiže se kombinacijom neinvazivnih tretmana i, u nekim slučajevima, kirurških zahvata poput mini-liftinga ili deep-plane faceliftinga.

Još jedan ključan element mladolikog izgleda je područje oko očiju. Anne i Gwyneth, prema riječima stručnjaka, imaju minimalno udubljenja i opuštene kože ispod očiju, što dodatno doprinosi svježini lica.

''Tretmani poput blefaroplastike ili filera za suznu brazdu mogu dati taj ‘odmorni’ izgled'', kaže De Silva.

Zanimljivo je da ovaj trend ne znači uniformiran izgled, već upravo suprotno – naglasak je na očuvanju individualnosti.

''Većina slavnih danas ne traži drastične promjene. Žele izgledati prirodno, ali svježe i spremno za kameru, čak i u krupnom planu'', dodaje.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da isti tretmani ne odgovaraju svima.

''Ako se zanemare proporcije lica, rezultat može djelovati težak ili neprirodan. Ključ je u ravnoteži volumena, kvalitete kože i strukture lica'', naglašava De Silva.

Kao kontrast ovom trendu, navode se zvijezde poput Heidi Klum, čiji izgled djeluje punije i manje strukturirano, dok Isla Fisher, prema riječima stručnjaka, preferira potpuno prirodan pristup.

''Njezino lice pokazuje prirodne linije, što također ima svoju privlačnost'', kaže dr. Seymenoglu.

Ipak, jedno je jasno – Hollywood mijenja pravila igre.

Novo lice ljepote više nije rezultat transformacije, već pažljivo održavane ravnoteže. Manje je više, ali samo ako se radi pametno, suptilno i dugoročno.

