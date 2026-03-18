Od modne piste do braka s rock legendom: Ljubavna priča koja traje više od 40 godina

Patti Hansen, nekadašnja modna ikona 70-ih otkrivena kao tinejdžerica, izgradila je impresivnu karijeru kroz suradnje s najvećim modnim kućama, a danas, u braku dugom više od 40 godina s Keithom Richardsom, i dalje odiše elegancijom i inspirira svojim životnim putem.

Patti Hansen jedna je od onih žena koje su obilježile čitavu eru mode – simbol sedamdesetih godina, supermodel, glumica i supruga jednog od najpoznatijih rockera svih vremena. Njezin život spoj je glamura, uspjeha i stabilne ljubavne priče koja traje desetljećima.

Nedavno je proslavila 70. rođendan, a mnoge njezine prijateljice s kojima je surađivala tijekom svojih manekenskih dana iskoristile su priliku da joj čestitaju rođendan, komentirajući kako u vitalnim godinama izgleda sjajno.

Hansen je rođena 1956. u New Yorku, gdje je odrasla na Staten Islandu kao najmlađe od šestero djece u obitelji norveškog podrijetla. Sudbina joj se promijenila već s 14 godina, kada ju je otkrio fotograf Peter Gert. Ubrzo je potpisala ugovor s poznatom agencijom Wilhelmina Models i preselila se na Manhattan kako bi započela profesionalnu karijeru.

Tijekom sedamdesetih i osamdesetih je postala jedno od najprepoznatljivijih lica modne industrije. Krasila je naslovnice najvažnijih časopisa poput Voguea, Cosmopolitana, Glamoura i Harper’s Bazaara. Posebno se istaknula kampanjama za Calvin Klein – čak se pojavila i na reklamnim plakatima na Times Squareu – kao i za Revlon, Versace i Courrèges.

Njezin prirodan izgled, kombinacija djevojke iz susjedstva i glamurozne zavodnice, učinio ju je jednom od najtraženijih modela tog vremena.

Početkom osamdesetih okušala se i u glumi, pojavivši se u filmovima poput "They All Laughed" i "Hard to Hold". Iako je glumačka karijera bila kratkog vijeka, Hansen se kasnije vratila modelingu – ponovno surađujući s Calvinom Kleinom te sudjelujući u velikim kampanjama i editorijalima, uključujući i Vogueovu milenijsku naslovnicu 1999. godine.

Jedan od najzanimljivijih dijelova njezina života svakako je brak s Keithom Richardsom, legendarnim gitaristom Rolling Stonesa. Upoznali su se krajem sedamdesetih u njujorškom klubu Studio 54, a njihova veza brzo je postala ozbiljna. Vjenčali su se 1983. godine, na njegov 40. rođendan, i od tada su nerazdvojni.

Zajedno imaju dvije kćeri, Theodoru i Alexandru, koje su također krenule majčinim stopama u svijetu mode.

Unatoč turbulentnom rock’n’roll načinu života, njihov brak traje više od četiri desetljeća i često se navodi kao jedan od najstabilnijih u showbusinessu, a danas žive u Connecticutu, daleko od holivudskog kaosa.

Tijekom života suočili su se i s izazovima, uključujući zdravstvene probleme i Richardsovu borbu s ovisnošću – no ostali su snažan tim i međusobna podrška.

I u sedmom desetljeću života Patti Hansen i dalje plijeni pažnju. Povremeno se pojavljuje u modnim kampanjama, na revijama i društvenim događanjima, dok istovremeno uživa u obiteljskom životu. Njezin utjecaj na modu i dalje je vidljiv, a njezina karijera služi kao inspiracija novim generacijama modela.

Od tinejdžerice otkrivene slučajno do modne ikone i partnerice rock legende, Patti Hansen ostaje simbol jedne glamurozne ere – ali i dokaz da prava elegancija i ljubav mogu trajati cijeli život.

