Misteriozna smrt influencerice: Detalj s nadzornih kamera uznemirio je javnost

Preminula je modna influencerica Ayşegül Eraslan, policija istražuje okolnosti smrti.

Turska javnost potresena je viješću o iznenadnoj smrti popularne modne influencerice Ayşegül Eraslan, koja je u petak pronađena mrtva u svom domu u istanbulskoj četvrti Kağıthane. Imala je samo 27 godina.

Prema navodima turskih medija Sözcü i Cumhuriyet, Eraslan su pronašli pripadnici hitnih službi nakon što su njezini zabrinuti članovi obitelji pozvali policiju. Naime, influencerica se danima nije javljala na telefon, a kada su došli do njezina stana, nije otvarala vrata.

Nakon očevida policije, medicinski tim na mjestu događaja proglasio je smrt, a tijelo je potom, po nalogu tužitelja, prevezeno na forenzičku obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.

Prema dostupnim informacijama, Eraslan se 11. ožujka vratila s putovanja u Egipat. Istraga je u međuvremenu obuhvatila i pregled nadzornih kamera, na kojima je zabilježen turski glumac Sunay Kurtuluş kako ulazi u njezin stan otprilike sat vremena prije njezine smrti. U stanu se zadržao kratko te ga potom napustio, piše TMZ.

Ayşegül Eraslan - 8 Foto: Instagram

Ayşegül Eraslan - 5 Foto: Instagram

Kurtuluş je priveden na razgovor, nakon čega je pušten. Njegov pravni tim oglasio se putem društvenih mreža:

''Glumac je ispitan isključivo u sklopu istrage te je od samog početka dao sve potrebne izjave nadležnim tijelima.''

Dodali su i kako njihov klijent nije bio prisutan u trenutku smrti:

''Sunay Kurtuluş nije bio na mjestu događaja u vrijeme kada se incident dogodio.''

Ayşegül Eraslan - 6 Foto: Instagram

Ayşegül Eraslan - 7 Foto: Instagram

Ayşegül Eraslan - 12 Foto: Instagram

U emotivnoj poruci osvrnuli su se i na smrt influencerice:

''Duboko smo ožalošćeni smrću Ayşegül Eraslan. Molimo za Božju milost za nju te izražavamo iskrenu sućut njezinoj obitelji, rodbini i voljenima.''

Ayşegül Eraslan bila je poznata po sudjelovanju u popularnom modnom natjecanju İşte Benim Stilim, gdje se profilirala kao prepoznatljivo lice modne scene. Na Instagramu ju prati više od 361 tisuće ljudi, a svojim je objavama redovito dokumentirala modne kombinacije i putovanja diljem svijeta – od Egipta i Skandinavije do velikih američkih gradova poput New Yorka, Miamija i Los Angelesa.

Njezina posljednja objava, stara svega nekoliko dana, preplavljena je porukama sućuti.

Galerija 7 7 7 7 7

''Ovo nije smio biti kraj za jednu mladu osobu. Počivaj u miru'', napisao je jedan od pratitelja.

Točne okolnosti smrti još uvijek nisu poznate, a rezultati obdukcije trebali bi dati ključne odgovore u ovom tragičnom slučaju.

