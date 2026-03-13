Milijuni su pjevali njegove pjesme, a onda je njegov tragični odlazak potresao svijet glazbe

Legendarni pjevač Linkin Parka Chester Bennington obilježio je generaciju snažnim glasom i emotivnim pjesmama, a njegova tragična smrt 2017. potresla je glazbeni svijet.
Chester Bennington ostao je zapamćen kao jedan od najprepoznatljivijih glasova moderne rock glazbe. Kao frontmen Linkin Parka obilježio je generaciju početkom 2000-ih, no iza goleme popularnosti skrivala se životna priča ispunjena traumama, ovisnošću, borbom s depresijom i na kraju tragičnim krajem koji je potresao svijet glazbe.
Rođen je kao Chester Charles Bennington 20. ožujka 1976. u Phoenixu u Arizoni. Njegova majka bila je medicinska sestra, a otac policijski detektiv koji je radio na slučajevima zlostavljanja djece.
Djetinjstvo mu nije bilo lako. Roditelji su mu se razveli kada je imao 11 godina, a već ranije, između sedme i trinaeste godine, bio je žrtva seksualnog zlostavljanja od strane starijeg prijatelja, o čemu je kasnije otvoreno govorio. U školi je često bio žrtva vršnjačkog nasilja, a kako bi se nosio s traumama počeo je pisati pjesme i poeziju. Upravo je glazba postala njegov način suočavanja s bolom.
Tijekom srednje škole Bennington je počeo ozbiljnije razvijati glazbenu karijeru. Njegov prvi bend bio je Grey Daze, alternativni rock sastav iz Arizone s kojim je snimao glazbu i nastupao lokalno tijekom devedesetih. Iako je bend stekao određenu regionalnu popularnost, Bennington je želio veći proboj, pa je krajem devedesetih napustio projekt i tražio novu priliku.
U to vrijeme bend Xero, koji su osnovali Mike Shinoda i Brad Delson, tražio je novog pjevača. Bennington je poslao snimku svog vokala, a njegova energija i emotivni stil pjevanja odmah su oduševili članove benda. Nakon što se pridružio grupi, bend je promijenio ime u Linkin Park – a ubrzo je uslijedio globalni uspjeh.
Godine 2000. objavili su album "Hybrid Theory", koji je postao jedan od najprodavanijih rock albuma tog desetljeća i donio hitove poput "In the End", "Crawling" i "One Step Closer". Prodan je u desecima milijuna primjeraka i osvojio Grammy, a Linkin Park postao je jedan od najvažnijih bendova nu-metal ere.
Uslijedili su uspješni albumi poput "Meteora", "Minutes to Midnight" i "A Thousand Suns", a Benningtonov snažan vokal – kombinacija melodičnog pjevanja i agresivnog scream vokala – postao je zaštitni znak benda.
Pogledaji ovo Celebrity Šok za sve slušatelje: Tatjana Jurić nakon 15 godina napušta radio!
Bennington je bio otac šestero djece. Bio je u braku sa Samanthom Olit od 1996. do 2005., a 2006. oženio je manekenku Talindu Bentley, s kojom je ostao do smrti.
Tijekom karijere sudjelovao je i u drugim projektima poput Dead by Sunrise i Stone Temple Pilots, gdje je jedno vrijeme bio glavni pjevač.
Od mladosti je vodio tešku borbu s ovisnošću. Još kao tinejdžer koristio je alkohol i droge poput kokaina, LSD-a i metamfetamina. Iako se više puta liječio i pokušavao održati trijeznost, kroz život se borio s depresijom, anksioznošću i traumama iz djetinjstva.
U mnogim intervjuima govorio je kako su upravo ti osjećaji oblikovali njegovu glazbu, jer je kroz pjesme pokušavao izraziti unutarnju bol.
Svijet je šokiran 20. srpnja 2017., kada je Bennington pronađen mrtav u svom domu u Kaliforniji. Imao je 41 godinu, a smrt je proglašena samoubojstvom vješanjem.
Njegova smrt dogodila se na rođendan njegovog bliskog prijatelja Chrisa Cornella, pjevača Soundgardena, čije je samoubojstvo nekoliko mjeseci ranije duboko pogodilo Benningtona.
Nakon njegove smrti brojni glazbenici izrazili su šok i tugu. Bend Papa Roach objavio je emotivnu poruku u kojoj su ga opisali kao "prijatelja i glas generacije", dok su članovi benda Shinedown poručili da je Bennington "utjecao na milijune ljudi svojom iskrenošću i glasom".
Članovi Linkin Parka u zajedničkom pismu napisali su da su "demoni koji su ga mučili bili dio njegove umjetnosti, ali i razlog zašto su ga obožavatelji toliko voljeli". Bend se od Benningtonovog naglog odlaska oporavljao godinama, dok 2023. nisu objavili povratak uz Emily Armstrong kao novu pjevačicu.
Iako je njegov život završio prerano, Chester Bennington ostavio je golemo nasljeđe. Njegov glas, emotivni tekstovi i energija na pozornici obilježili su generaciju slušatelja diljem svijeta. Za mnoge fanove njegova glazba bila je više od zabave – bila je utjeha i razumijevanje u najtežim trenucima života, a tek nakon njegovog odlaska mnogi su shvatili koliko su njegovi stihovi ustvari bili poziv u pomoć.
Ako se vi ili netko vama blizak suočava s određenim psihološkim poteškoćama ili ste u potrazi za pravom odlukom, nemojte se ustručavati pitati za pomoć. Možete porazgovarati s punim povjerenjem sa stručnjacima koji će vam pomoći:
Centar za krizna stanja i prevenciju suicida pri KBC-u Zagreb: Nazovite na telefon 01-2376-470 od 0 do 24 sata. U Centar za krizna stanja pri KBC-u Zagreb možete doći i bez najave i uputnice svakim danom između 8 i 20 sati.
Psihološki centar TESA: Nazovite na broj: 01/48 28 888 - radnim danom od 10 do 22 sata ili im se javite mailom za savjet: psiho.pomoc@tesa.hr
Znate li za priču o pjesmi "Jeremy" grupe Pearl Jam? Pjevač benda je inspiraciju pronašao čitajući novine, o čemu više čitajte OVDJE.
1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Noge iz snova u kratkoj haljinici zasjenio detalj koji je potaknuo sve glasnija nagađanja!
1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Sjećate li se vještice Bonnie iz hit-serije? Otkrila je veliku promjenu u životu
Pogledaji ovo Celebrity Slomljena Aleksandra Prijović tješila folk-pjevača nakon obiteljske tragedije, suze nije mogla zadržati
Pogledaji ovo Celebrity Nikad mršavije izdanje glumice zabrinulo njezine fanove: ''Zašto to ne vidi?''