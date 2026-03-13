Milijuni su pjevali njegove pjesme, a onda je njegov tragični odlazak potresao svijet glazbe

Legendarni pjevač Linkin Parka Chester Bennington obilježio je generaciju snažnim glasom i emotivnim pjesmama, a njegova tragična smrt 2017. potresla je glazbeni svijet.

Chester Bennington ostao je zapamćen kao jedan od najprepoznatljivijih glasova moderne rock glazbe. Kao frontmen Linkin Parka obilježio je generaciju početkom 2000-ih, no iza goleme popularnosti skrivala se životna priča ispunjena traumama, ovisnošću, borbom s depresijom i na kraju tragičnim krajem koji je potresao svijet glazbe.

Rođen je kao Chester Charles Bennington 20. ožujka 1976. u Phoenixu u Arizoni. Njegova majka bila je medicinska sestra, a otac policijski detektiv koji je radio na slučajevima zlostavljanja djece.

Galerija 15 15 15 15 15

Chester Bennington - 2 Foto: Profimedia

Chester Bennington - 12 Foto: Profimedia

Djetinjstvo mu nije bilo lako. Roditelji su mu se razveli kada je imao 11 godina, a već ranije, između sedme i trinaeste godine, bio je žrtva seksualnog zlostavljanja od strane starijeg prijatelja, o čemu je kasnije otvoreno govorio. U školi je često bio žrtva vršnjačkog nasilja, a kako bi se nosio s traumama počeo je pisati pjesme i poeziju. Upravo je glazba postala njegov način suočavanja s bolom.

Tijekom srednje škole Bennington je počeo ozbiljnije razvijati glazbenu karijeru. Njegov prvi bend bio je Grey Daze, alternativni rock sastav iz Arizone s kojim je snimao glazbu i nastupao lokalno tijekom devedesetih. Iako je bend stekao određenu regionalnu popularnost, Bennington je želio veći proboj, pa je krajem devedesetih napustio projekt i tražio novu priliku.

Chester Bennington - 9 Foto: Profimedia

Chester Bennington - 15 Foto: Profimedia

Chester Bennington - 17 Foto: Profimedia

U to vrijeme bend Xero, koji su osnovali Mike Shinoda i Brad Delson, tražio je novog pjevača. Bennington je poslao snimku svog vokala, a njegova energija i emotivni stil pjevanja odmah su oduševili članove benda. Nakon što se pridružio grupi, bend je promijenio ime u Linkin Park – a ubrzo je uslijedio globalni uspjeh.

Godine 2000. objavili su album "Hybrid Theory", koji je postao jedan od najprodavanijih rock albuma tog desetljeća i donio hitove poput "In the End", "Crawling" i "One Step Closer". Prodan je u desecima milijuna primjeraka i osvojio Grammy, a Linkin Park postao je jedan od najvažnijih bendova nu-metal ere.

Uslijedili su uspješni albumi poput "Meteora", "Minutes to Midnight" i "A Thousand Suns", a Benningtonov snažan vokal – kombinacija melodičnog pjevanja i agresivnog scream vokala – postao je zaštitni znak benda.

Chester Bennington - 20 Foto: Profimedia

Chester Bennington - 16 Foto: Profimedia

Bennington je bio otac šestero djece. Bio je u braku sa Samanthom Olit od 1996. do 2005., a 2006. oženio je manekenku Talindu Bentley, s kojom je ostao do smrti.

Tijekom karijere sudjelovao je i u drugim projektima poput Dead by Sunrise i Stone Temple Pilots, gdje je jedno vrijeme bio glavni pjevač.

Od mladosti je vodio tešku borbu s ovisnošću. Još kao tinejdžer koristio je alkohol i droge poput kokaina, LSD-a i metamfetamina. Iako se više puta liječio i pokušavao održati trijeznost, kroz život se borio s depresijom, anksioznošću i traumama iz djetinjstva.

U mnogim intervjuima govorio je kako su upravo ti osjećaji oblikovali njegovu glazbu, jer je kroz pjesme pokušavao izraziti unutarnju bol.

Chester Bennington - 5 Foto: Profimedia

Chester Bennington - 8 Foto: Profimedia

Chester Bennington - 12 Foto: Profimedia

Svijet je šokiran 20. srpnja 2017., kada je Bennington pronađen mrtav u svom domu u Kaliforniji. Imao je 41 godinu, a smrt je proglašena samoubojstvom vješanjem.

Njegova smrt dogodila se na rođendan njegovog bliskog prijatelja Chrisa Cornella, pjevača Soundgardena, čije je samoubojstvo nekoliko mjeseci ranije duboko pogodilo Benningtona.

Chester Bennington - 18 Foto: Profimedia

Chester Bennington - 13 Foto: Profimedia

Nakon njegove smrti brojni glazbenici izrazili su šok i tugu. Bend Papa Roach objavio je emotivnu poruku u kojoj su ga opisali kao "prijatelja i glas generacije", dok su članovi benda Shinedown poručili da je Bennington "utjecao na milijune ljudi svojom iskrenošću i glasom".

Članovi Linkin Parka u zajedničkom pismu napisali su da su "demoni koji su ga mučili bili dio njegove umjetnosti, ali i razlog zašto su ga obožavatelji toliko voljeli". Bend se od Benningtonovog naglog odlaska oporavljao godinama, dok 2023. nisu objavili povratak uz Emily Armstrong kao novu pjevačicu.

Chester Bennington - 1 Foto: Profimedia

Chester Bennington - 10 Foto: Profimedia

Iako je njegov život završio prerano, Chester Bennington ostavio je golemo nasljeđe. Njegov glas, emotivni tekstovi i energija na pozornici obilježili su generaciju slušatelja diljem svijeta. Za mnoge fanove njegova glazba bila je više od zabave – bila je utjeha i razumijevanje u najtežim trenucima života, a tek nakon njegovog odlaska mnogi su shvatili koliko su njegovi stihovi ustvari bili poziv u pomoć.

Ako se vi ili netko vama blizak suočava s određenim psihološkim poteškoćama ili ste u potrazi za pravom odlukom, nemojte se ustručavati pitati za pomoć. Možete porazgovarati s punim povjerenjem sa stručnjacima koji će vam pomoći:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida pri KBC-u Zagreb: Nazovite na telefon 01-2376-470 od 0 do 24 sata. U Centar za krizna stanja pri KBC-u Zagreb možete doći i bez najave i uputnice svakim danom između 8 i 20 sati.

Psihološki centar TESA: Nazovite na broj: 01/48 28 888 - radnim danom od 10 do 22 sata ili im se javite mailom za savjet: psiho.pomoc@tesa.hr

