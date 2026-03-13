Sjećate li se vještice Bonnie iz hit-serije? Otkrila je veliku promjenu u životu

Kat Graham, poznatija i kao Bonnie Bennet iz serije "Vampirski dnevnici", postala je majka, a vijest je objavila uz skladbu jednog hrvatskog skladatelja.

Glumica i pjevačica Kat Graham započela je novo poglavlje u životu – postala je majka. Zvijezda serije "Vampirski dnevnici" i njezin suprug Bryant Wood dobili su sina Prospera "Spera" Nyemaha Wooda, a radosnu vijest podijelili su na društvenim mrežama uz prve fotografije svoje tročlane obitelji.

Zanimljivo, ovu objavu postavili su uz pjesmu "Vila" hrvatskog skladatelja Filipa Lackovića, ujedno jednog od autora pjesme "Andromeda" s kojom će LELEK predstavljati Hrvatsku na nadolazećem Eurosongu.

Iako je danas mnogi pamte kao snažnu i karizmatičnu Bonnie Bennett iz jedne od najpopularnijih tinejdžerskih serija, Graham je do tog uspjeha prošla dug i zanimljiv put.

Graham je rođena 1989. u Ženevi u Švicarskoj, a odrasla je u Los Angelesu. Njezin otac Joseph bio je novinar i diplomat iz Liberije, dok je majka Natasha radila u glazbenoj industriji. Upravo je majčina profesija Kat vrlo rano približila svijetu zabave.

Već kao djevojčica počela je plesati i pojavljivati se u glazbenim spotovima, a ubrzo je dobila i prve televizijske uloge.

Nakon manjih uloga u serijama i filmovima, prava prekretnica dogodila se 2009. godine, kada je dobila ulogu Bonnie Bennett u popularnoj seriji "Vampirski dnevnici". Serija je postala globalni fenomen, a Kat je osam sezona glumila moćnu vješticu koja je postala jedan od ključnih likova priče. Upravo ju je ta uloga učinila prepoznatljivom širom svijeta i donijela joj veliku bazu obožavatelja.

Uz glumu, Graham je razvijala i glazbenu karijeru, objavivši više singlova i albuma, a njezin stil kombinira pop, R&B i elektroničku glazbu.

Jedan od njezinih najpoznatijih singlova je "Put Your Graffiti on Me", koji je postao hit na plesnim ljestvicama. Graham je često naglašavala kako joj je glazba način da izrazi osobnu kreativnost izvan glume.

Godine 2023. udala se za glumca i trenera Bryanta Wooda na intimnoj ceremoniji u Los Angelesu. Par je kasnije organizirao i veliku svadbenu proslavu pred obitelji i prijateljima.

Krajem 2025. godine objavili su da očekuju dijete, a sada su dobili sina Prospera, čime je glumica započela novo životno poglavlje.

Osim umjetničke karijere, Graham je poznata i po svom humanitarnom radu. Godinama je ambasadorica UNHCR-a, organizacije Ujedinjenih naroda za izbjeglice, te se aktivno zalaže za ljudska prava i pomoć izbjeglicama. Govori nekoliko jezika, uključujući engleski, francuski i španjolski, a poznata je i po svojoj ljubavi prema plesu i modi.

Iako je uglavnom držala privatni život podalje od javnosti, Kat je povremeno bila u središtu medijskih rasprava, posebno tijekom godina snimanja "Vampirskih dnevnika". Kasnije je otvoreno govorila o izazovima s kojima se suočavala u industriji zabave i o važnosti raznolikosti u Hollywoodu.

Nakon završetka serije "Vampirski dnevnici", Kat Graham nastavila je graditi karijeru kroz filmove, glazbu i televizijske projekte. Pojavila se u više Netflixovih filmova i drugih produkcija, a istovremeno razvija i glazbene projekte. Uskoro ćemo je gledati u biografskom filmu o Michaelu Jacksonu "Michael", u kojem glumi glazbenu divu Dianu Ross.

Sada, uz sve profesionalne uspjehe, Graham ulazi i u novu životnu ulogu – majčinstvo, koje, kako je sama rekla, jedva čeka doživjeti u potpunosti.

