Omiljena pjevačica podijelila nove privatne fotke s dečkom, koji je bivši premijer

Katy Perry objavila je niz privatnih fotografija koje otkrivaju opuštene i duhovite trenutke iz njezina života s partnerom Justinom Trudeauom.

Katy Perry razveselila je obožavatelje intimnim uvidom u svoj privatni život.

Pjevačica je u srijedu na Instagramu objavila niz fotografija iz svakodnevice s partnerom Justinom Trudeauom, s kojim je vezu službeno potvrdila u prosincu 2025. godine.

Katy Perry i Justin Trudeau - 2 Foto: Instagram

U objavi, koju je potpisala rečenicom ''Ti si blago koje tražiš'', 41-godišnja zvijezda podijelila je nekoliko spontanih trenutaka iz njihove svakodnevice.

Jedna od fotografija izgleda kao selfie snimljen u zubarskoj ordinaciji, dok druga prikazuje opuštenu atmosferu za stolom tijekom večere. Na toj slici vidi se Justin koji sjedi za stolom i žmiri na jedno oko dok u ruci drži štapić izrađen od savitljive žice, a na glavi ima traku napravljenu od istog materijala, što je mnoge nasmijalo.

Justin Trudeau Foto: Instagram

Katy Perry i Justin Trudeau Foto: Instagram

U nizu fotografija našao se i šaljivi selfie para snimljen iz donjeg kuta. Na njemu pjevačica pravi razigranu grimasu, dok muškarac pokraj nje zadržava ozbiljniji izraz lica, što je dodatno naglasilo humor trenutka.

Objava je brzo privukla pažnju fanova, koji su u komentarima pohvalili njihovu opuštenost i kemiju, dok mnogi ističu kako rijetki trenuci iz privatnog života para uvijek izazovu veliko zanimanje na društvenim mrežama.

Katy Perry, Justin Trudeau Foto: Instagram

Par je prije nekoliko tjedana bio i na skijanju, a kako su se proveli pogledajte OVDJE.

Šuškanja o njihovoj romansi kružila su neko vrijeme prije toga, nakon što je Katy prekinula dugogodišnju vezu s glumcem Orlandom Bloomom.

Katy Perry i Orlando Bloom Foto: Afp

