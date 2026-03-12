Evo kako izgleda supruga Vlade Šole, poveo ju je u rijetki zajednički izlazak!

Jedan od najlegendarnijih hrvatskih rukometnih vratara zablistao je na jednoj zagrebačkoj premijeri, a posebnu pažnju privukao je jer se pojavio sa suprugom Natašom, koju dugo nismo vidjeli na javnim događanjima.

Među brojnim poznatim uzvanicima koji su se pojavili na premijeri predstave ''Carmina Burana'' u Zagrebu bio je i legendarni hrvatski rukometni vratar Vlado Šola, koji se u javnosti pojavljuje vrlo rijetko.

Posebnu pažnju privukao je jer je na događaj stigao u društvu supruge Nataše, koju također dugo nismo imali prilike vidjeti na javnim događanjima.

Vlado i Nataša Šola

Par je rado pozirao fotografima na premijeri koja je okupila brojna poznata lica iz kulturnog i javnog života. Nataša je za ovu prigodu odabrala elegantnu tamnu kombinaciju uz kratku krznenu jaknu, dok je proslavljeni vratar ostao vjeran klasičnom stilu, crnom sakou i tamnoj košulji.

Njihovo pojavljivanje izazvalo je interes okupljenih, budući da se legendarni sportaš nakon završetka bogate karijere uglavnom drži podalje od javnosti i rijetko se pojavljuje na društvenim događanjima.

Vlado i Nataša Šola

Od 1994. godine, Šola je u braku s profesoricom defektologije Natašom s kojom ima 31-godišnju kćer Luku i 16-godišnjeg sina Maxa.

Šole slove kao jedan od najstabilnijih domaćih parova, a slavni rukometaš ne skriva kako je njegova supruga prošla s njim sve, koja ga je osvojila karakterom i odnosom prema obitelji. Za kćer Luku od ranije je poznato da je studirala arhitekturu u Beču, a sin Max je ranije trenirao rukomet.

Vlado i Nataša Šola

Vlado i Nataša Šola

Vlado i Nataša nisu skrivali želju za drugim djetetom, a kada nisu uspjeli prirodnim putem, odlučili su se za postpomognutu oplodnju. Prepreke nisu ovdje stale jer je prije Maxovog rođenja Nataša pretrpjela dva teška alergijska napada zbog čega je bila na bolničkom liječenju.

Vlado i Nataša Šola

Vlado i Nataša Šola

