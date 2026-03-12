Luka Dončić reagirao na šuškanja da je u vezi sa zanosnom plavušom iz hit-serije

Nakon šokantnog prekida s dugogodišnjom partnericom Anamarijom Goltes, Luka Dončić našao se u središtu novih glasina o navodnoj vezi s Netflixovom zvijezdom.

Superzvijezda Los Angeles Lakersa Luka Dončić našao se u središtu novih medijskih napisa nakon što se pročulo da više nije sa svojom zaručnicom Anamarijom Goltes.

Ubrzo nakon te vijesti pojavile su se glasine da je u vezi s glumicom Madelyn Cline, poznatoj po ulozi u seriji ''Outer Banks''. Međutim, izvori bliski slovenskom košarkašu brzo su demantirali takve tvrdnje.

Luka Dončić, Anamaria Goltes Foto: Profimedia

Madelyn Cline - 2 Foto: Afp

Prema informacijama koje prenosi TMZ, između 27-godišnjeg NBA asa i popularne Netflixove glumice ''apsolutno nema ničega''. Izvori tvrde da se Dončić i Cline nikada nisu ni osobno upoznali, unatoč tome što su nedavno počeli pratiti jedno drugo na Instagramu, što je potaknulo lavinu špekulacija na društvenim mrežama.

Glasine su se pojavile svega dan nakon što je Dončić prvi put javno progovorio o prekidu zaruka s dugogodišnjom partnericom Anamarijom Goltes. Slovenski košarkaš otkrio je kako je donio tešku odluku o prekidu kako bi se mogao u potpunosti posvetiti svojim kćerima.

Anamaria Goltes Foto: Instagram

Par je bio zajedno gotovo deset godina – vezu su započeli 2016., a zaručili su se u srpnju 2023. Ipak, njihova je veza u posljednjih nekoliko mjeseci prošla kroz turbulentan period koji je na kraju doveo do razlaza.

Situacija je dodatno eskalirala ovog tjedna kada je Goltes podnijela zahtjev sudu u Kaliforniji, tražeći značajnu alimentaciju za djecu te pokrivanje troškova odvjetnika. Prema sudskim dokumentima, Goltes se još u svibnju 2025. preselila natrag u Sloveniju s najstarijom kćeri para, gdje i dalje živi. Tko je Anamarija Goltes čitajte OVDJE.

Luka Dončić, Anamaria Goltes Foto: Profimedia

U prosincu 2025. rodila je i njihovu drugu kćer, Oliviju, dok je Dončić igrao svoju prvu sezonu u dresu Los Angeles Lakersa.

Za sada u sudskom postupku nije zatražena službena odluka o skrbništvu, već isključivo financijska potpora. Ipak, američki mediji navode da se Dončić bori kako bi njegove kćeri mogle živjeti s njim u Sjedinjenim Državama.

Unatoč privatnim problemima i sve većoj medijskoj pažnji, Dončić na parketu i dalje briljira. Samo nekoliko sati nakon što je objavio vijest o prekidu, predvodio je Lakerse do pobjede nad Minnesotom uz 31 postignuti poen.

Košarkaško čudo iz susjedstva koje je pokorilo NBA vodilo je pravnu bitku s vlastitom majkom, više čitajte OVDJE.

Više o Madelyn Cline koja je prošle godine boravila i u Hrvatskoj čitajte OVDJE.

