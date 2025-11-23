Zavodnica iz serije koja se snima u Dubrovniku uživala u dobrom društvu lokalaca

Glumica Madelyn Cline uživala je u društvu lokalaca iz Dubrovnika, fotografija se proširila domaćim medijima.
Američka glumica i model Madelyn Cline, najpoznatija po ulozi u tinejdžerskoj dramskoj seriji ''Outer Banks'', ovih se dana nalazi u Dubrovniku, gdje se odvija snimanje nove sezone ove popularne produkcije.
Sinoć je Madelyn Cline bila u društvu dubrovačkog ugostitelja Nikše Đuraša, vlasnika Luka’s taverne u Kobašu, a zajedno su bili u restoranu Local u Dubrovniku.
Njihovu zajedničku fotografiju podijelio je Dubrovački dnevnik, a obzirom da se druži s lokalcima čini se da se Madelyn u Lijepoj Našoj baš dopada boraviti.
Madelyn je nedavno sa Straduna podijelila video koji je pregledan više od 135 milijuna puta. Pogledajte ga OVDJE.
