Zavodnica iz serije koja se snima u Dubrovniku uživala u dobrom društvu lokalaca

Glumica Madelyn Cline uživala je u društvu lokalaca iz Dubrovnika, fotografija se proširila domaćim medijima.

Američka glumica i model Madelyn Cline, najpoznatija po ulozi u tinejdžerskoj dramskoj seriji ''Outer Banks'', ovih se dana nalazi u Dubrovniku, gdje se odvija snimanje nove sezone ove popularne produkcije.

Sinoć je Madelyn Cline bila u društvu dubrovačkog ugostitelja Nikše Đuraša, vlasnika Luka’s taverne u Kobašu, a zajedno su bili u restoranu Local u Dubrovniku.

Madelyn Cline u Dubrovniku Foto: Dubrovački dnevnik

Njihovu zajedničku fotografiju podijelio je Dubrovački dnevnik, a obzirom da se druži s lokalcima čini se da se Madelyn u Lijepoj Našoj baš dopada boraviti.

Madelyne Cline Foto: TikTok

Madelyn je nedavno sa Straduna podijelila video koji je pregledan više od 135 milijuna puta. Pogledajte ga OVDJE.

Madelyn Cline - 4 Foto: Afp

Madelyn Cline - 2 Foto: Afp

Više o Madelyn čitajte OVDJE.

Madelyn Cline - 3 Foto: Afp

Madelyn Cline - 1 Foto: Afp

