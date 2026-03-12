Nešto se kuha! Fatalna Slavonka zapaprila neočekivanim novostima uz vruće kadrove

Atraktivna influencerica podijelila je fotografije koje su odmah pokrenule lavinu reakcija, ali mnogi su primijetili i detalj koji otkriva da uskoro sprema nešto novo.

Slavonka Claudia Rivier, koju na Instagramu prati čak 1,4 milijuna ljudi, ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja novim fotografijama koje je podijelila na društvenim mrežama.

Na najnovijim fotografijama Claudia pozira u prirodi, okružena zelenilom i drvećem, naslonjena na drvene ljestve.

Odjenula je bijeli čipkasti top s dubokim dekolteom koji je istaknuo njezine obline, dok je donji dio kombinacije upotpunila dugom satenskom suknjom u istoj nijansi. Cijeli romantični izgled dodatno je naglasila bijelom maramom vezanom oko glave, dok u rukama drži buketić bijelih ljiljana.

''Princeza'', ''Kakva lijepa djevojka'', ''Seksi'', dio je komentara s Instagrama.

Pozirajući uz drvo, Claudia je naglasila svoju figuru i ženstvenost, a uz objavu je otkrila i novosti.

''Moja serija o kuhanju uskoro stiže'', napisala je Claudia.

Inače, zbog svojih nevjerojatno bujnih grudi, za koje tvrdi da su prirodne, stekla je i svjetsku popularnost.

"Ni u milijun godina ne bih pomislila da će mi grudi ovoliko narasti. Nikada nisam bila ni na kakvoj operaciji niti sam radila ikakve korekcije na grudima, a nisam koristila ni suplemente ili bilo što drugo što danas postoji na tržištu. Ovo je jednostavno bila genetika, i to čak ne direktna od mojih roditelja, već od njihovih. I dodatnih 30 kilograma", napisala je jednom prilikom Claudia na svojem profilu na Instagramu uz fotografiju na kojoj je pokazala kako je izgledala kao tinejdžerica.

Za naš portal otkrila je svojedobno kako ljudi reagiraju kada je sretnu uživo.

"Reakcije su različite, žene se uglavnom zgražaju, a muškarci se udaraju laktovima", kazala je, ali je istaknula i da se ne može sjetiti da je imala neugodnih situacija.

