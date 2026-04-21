Maja Šuput ekskluzivno podijelila detalje razvoda s Nenadom koje je tajila mjesecima

U iskrenom i bez zadrške razgovoru za novi podcast ''Nema labavo by IN magazin'' Maja Šuput ekskluzivno je otkrila detalje iz privatnog života koje do sada nije dijelila s javnošću.

Naša pjevačica i dugogodišnja članica žirija "Supertalenta" Maja Šuput prva je gošća podcasta "Nema labavo by IN magazin".

U podcastu je Maja ekskluzivno progovorila o brojnim privatnim temama, među kojima i o razvodu od Nenada Tatarinova.

''Oni su svi saznali u šestom mjesecu, ja sam se razvela u trećem, a papire sam predala u prvom. Ja sam šest mjeseci šutjela'', rekla je Maja.

''Ja sam tada i dalje živjela s bivšim mužem. Sve je normalno bilo, mi smo se razveli i otišli u Dubai, Nenad, Bloom i ja'', otkrila je.

U novom podcastu Maja je prvi put javno progovorila i o smrti svog oca Borisa.

''Ja sam jedva nekako to preživljavala dok je on bio živ, u smislu nisam to mogla gledati, bilo mi je to užasno teško. Užasno. Kad je tata umro, ja mislim da jedno godinu ili dvije nisam mogla otići više na groblje, ne više, nego nisam otišla na groblje'', iskreno je rekla.

Što je još otkrila, ne propustite saznati ove srijede u 10 sati na YouTubeu Nove TV u prvom podcastu "Nema labavo by IN magazin".

