"Sve je u jednom danu otišlo u krivom smjeru": Maja Šuput progovorila o razdoblju nakon očeve bolesti

Kao prva gošća podcasta "Nema labavo by IN magazin", Maja Šuput ispričala je kako je to izgledalo u danima nakon bolesti njezinog oca Borisa.

Naša pjevačica i dugogodišnja članica žirija "Supertalenta" Maja Šuput prva je gošća podcasta "Nema labavo by IN magazin". Poslije dugo vremena, progovorila je o svom ocu Borisu, koji joj je, osobito u prvim danima karijere, bio najveća podrška i oslonac.

Boris Šuput, koji je tijekom godina rada surađivao s brojnim zvijezdama kao što su Mišo Kovač, Zlatko Pejaković, Danijel Popović, Jasmin Stavros, doživio je 2002. godine tešku prometnu nesreću od koje se nikad nije potpuno oporavio, a nakon duge i teške bolesti preminuo je u listopadu 2018. godine.

Sada, Maja je otkrila kako je to bilo u danima kada su se životi njezine obitelji zauvijek promijenili.

"Ja sam bila jedina koja je radila za cijelu obitelj. Znači, ja sam od svih nas troje samo onda ja počela raditi jer oni više nisu radili i tako dalje. Sve je u jednom danu otišlo u krivom smjeru. Tako da, ono, ne znam što bih ti rekla. Jednostavno, to su teme o kojima ja nikad ne pričam, jer mi izazivaju mučninu i onda mi se plače pa mi se tako uopće ne priča o tome", poručila je Maja.

U istom podcastu ispričala je i kako dvije godine od smrti oca nije mogla ići njemu na grob. Razloge pročitajte OVDJE.

Maja Šuput s roditeljima, Boris Šuput, Danica Šuput Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Boris Šuput, Ivana Kindl Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Što je još otkrila, ne propustite saznati ove srijede u 10 sati na YouTubeu Nove TV u prvom podcastu "Nema labavo by IN magazin".

