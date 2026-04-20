Fanovi zgroženi scenama Sydney Sweeney u kojima je potpuno gola: "Uznemirujuće je!"

Nova epizoda Euforije donijela je najprovokativnije scene Cassie, koja pokreće OnlyFans, dok je Sydney Sweeney poručila da nikada nije bila prisiljena na golotinju.

Druga epizoda treće sezone serije "Euforija" donijela je dosad najprovokativnije scene Sydney Sweeney, čiji lik Cassie ulazi u svijet OnlyFansa kako bi zaradila novac za vjenčanje.

U novoj sezoni radnja prati likove nekoliko godina kasnije, a Cassie ide korak dalje - spremna je na sve kako bi financirala luksuzne detalje vjenčanja s Nateom. Epizoda prikazuje niz scena u kojima snima sadržaj za odrasle, uključujući i već najavljeni kostim odrasle bebe.

Foto: HBO/Screenshot

U tome joj pomaže bivša prijateljica Maddy, dok cijelu situaciju komentira Rue.

Foto: HBO/Screenshot

"Šteta što je bila s Nateom. Cassie je bila upravo onakva djevojka kakvu biste sanjali potpisati. Lijepa, ali bez smjera. Toliko očajna za pažnjom da je spremna poniziti se", govori Rue.

Sweeney je ranije istaknula da ima kontrolu nad takvim scenama.

"Sam je nevjerojatan. Bilo je trenutaka kada je Cassie trebala biti gola do pasa, a ja bih Samu rekla: 'Mislim da to ovdje stvarno nije potrebno.' On bi odgovorio: 'U redu, ne treba nam.' Nikada nisam osjetila da me Sam tjerao na to ili da je pokušavao ubaciti scenu golotinje u HBO seriju. Kad nisam htjela to učiniti, nije me prisiljavao."

Foto: HBO/Screenshot

Foto: Profimedia

Glumica je također progovorila o neugodnom iskustvu s društvenih mreža.

"To je bila najuvredljivija stvar koju je itko mogao učiniti. Ono što radim potpuno je odvojeno od moje obitelji. Moj je lik potpuno odvojen od mene. To je jednostavno toliki izraz nepoštovanja i uznemirujuće je."

