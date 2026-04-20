Spustili se među publiku: Pogledajte kakav su show Jakov Jozinović i Jelena Rozga priredili u Beogradu

Mladom Slavoncu na pozornici u Beogradu već su se pridružila velika glazbena imena, a posljednje iznenađenje bila je Jelena Rozga.

Mladi pjevač iz Vinkovaca Jakov Jozinović nastavlja niz uspjeha koji sve više privlače pažnju publike u regiji – u nedjelju navečer održao je već sedmi koncert u beogradskom Sava centru.

Publika u Beogradu ponovno je do posljednjeg mjesta ispunila dvoranu, a večer je dodatno obilježilo posebno iznenađenje – na pozornici mu se pridružila popularna pjevačica Jelena Rozga te su zapjevali pjesmu ''Minut srca mog''.

Njihov zajednički nastup izazvao je oduševljenje publike, koja ih je nagradila gromoglasnim pljeskom.

Zatim su se spustili među publiku i nastavili u istom ritmu s njegovim pjesmama "Ja volim" i "Lavica", podižući atmosferu do vrhunca. Video pogledajte OVDJE.

Jozinović nije skrivao koliko mu ovaj trenutak znači.

"Nisam vjerovao da će doći na koncert kada sam je zvao da bude gošća. Na moju radost, prihvatila je", poručio je Jakov publici, vidno dirnut podrškom i zajedničkim nastupom s kolegicom, piše Alo.

Jakova je nedavno nahvalio i frontmen Lexingtona, a više o tome pisali smo OVDJE.

