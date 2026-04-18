Frontmen Lexingtona nahvalio našeg Jakova Jozinovića: ''Koliko je ovo dijete nevjerojatno...''

Jakov Jozinović održao je peti koncert u Sava Centru, a među gostima na pozornici je bio i Bojan Vasković iz Lexington banda koji je nahvalio mladog Vinkovčanina.

Mladi glazbenik Jakov Jozinović nastavlja nizati uspjehe – njegov peti koncert u beogradskom Sava centru bio je rasprodan mjesecima unaprijed, čime je još jednom potvrdio svoju sve veću popularnost među publikom.

Sava centar bio je ispunjen do posljednjeg mjesta, a atmosfera na koncertu pokazala je koliko Jozinović ima snažnu povezanost s publikom koja je u sav glas pjevala njegove pjesme.

Među mnogim iznenađenjima na pozornici istaknuo se Bojan Vasković, frontmen Lexington banda, koji je s vinkovačkom senzacijom zapjevao nekoliko svojih hitova te uputimo mu riječi hvale.

Snimka Bojanovog govora objavljena je i na Instagramu benda uz dirljive riječi.

"Koliko je ovo dijete nevjerojatno… Tek ćemo svjedočiti usponu jedne duše koju su milijuni mladih prepoznali kao svog heroja emocija. Hvala što si vratio pravu glazbu među mlade", poručili su članovi benda koji su i sami više puta rasprodali dvorane diljem regije.

Ovakve reakcije samo potvrđuju da je Jakov Jozinović na dobrom putu da postane jedno od najvažnijih novih imena regionalne scene.

