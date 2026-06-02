Tko je čovjek koji se pretvorio u izvanzemaljca? A tek kad vidite kako je nekad izgledao...

Anthony Loffredo postao je svjetska senzacija zbog ekstremnih tjelesnih modifikacija kojima želi izgledati poput izvanzemaljca.

Anthony Loffredo, poznatiji kao The Black Alien Project, jedan je od najkontroverznijih ljudi na svijetu.

Francuz je godinama podvrgavan ekstremnim tjelesnim modifikacijama kako bi ostvario svoj neobični cilj – izgledati poput izvanzemaljca.

Njegova transformacija uključuje brojne zahvate koji mnogima djeluju nezamislivo. Uklonio je dio nosa i gornje usne, razdvojio jezik, tetovirao gotovo cijelo tijelo, uključujući i očne jabučice, a amputirao je i nekoliko prstiju kako bi njegove ruke više nalikovale kandžama.

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Fotografije njegova izgleda redovito obilaze društvene mreže i izazivaju lavinu komentara. Dok jedni smatraju da je riječ o umjetničkom projektu i pravu svakog pojedinca da odlučuje o vlastitom tijelu, drugi priznaju da ih njegov izgled šokira.

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No ono što mnoge najviše iznenadi jest činjenica da je Anthony prije transformacije izgledao poput sasvim običnog mladića. Stare fotografije pokazuju zgodnog tamnokosog muškarca, kojeg danas gotovo nitko ne bi prepoznao.

Loffredo je više puta istaknuo da njegov projekt još nije završen te da planira nove zahvate. Unatoč brojnim kritikama, ne odustaje od svoje vizije i nastavlja pomicati granice onoga što se smatra mogućim kada je riječ o transformaciji ljudskog tijela.

Na Instagramu ga prati 1,2 milijuna ljudi.

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