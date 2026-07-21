Preminula bivša finalistkinja izbora za Miss Universe, imala je samo 35 godina

Tužna vijest stigla je s Jamajke, gdje je u 35. godini života preminula LaToya Malcolm, glumica, plesačica i bivša finalistkinja izbora za Miss Universe.

Bivša finalistkinja izbora za ''Miss Universe Jamajke'', LaToya Malcolm, preminula je u 35. godini života. Tužnu vijest potvrdila je organizacija ''Miss Universe Jamaica'', koja se od nje oprostila dirljivom objavom na društvenim mrežama.

LaToya Malcolm - 3 Foto: Instagram

''Duboko smo ožalošćeni zbog smrti naše članice LaToye Malcolm, koja se s ponosom natjecala na izboru za 'Miss Universe Jamajke' 2024. godine. Iskrena sućut njezinoj obitelji, prijateljima i svima koji su je voljeli. Počivaj u miru, LaToya, nikada te nećemo zaboraviti'', poručili su iz organizacije.

Uzrok smrti zasad nije objavljen.

LaToya je prošle godine sudjelovala na izboru za ''Miss Universe Jamajke'', na kojem je pobjedu odnijela Rachel Silvera. Iste godine osvojila je i titulu ''Miss Jamaica Bikini International'', koju je, prema pisanju stranih medija, posvetila svom ocu koji je preminuo ranije tijekom 2024. godine.

LaToya Malcolm - 1 Foto: Instagram

LaToya Malcolm - 2 Foto: Instagram

Osim u svijetu izbora ljepote, Malcolm je godinama gradila karijeru u zabavnoj industriji. Bila je glumica i zabavljačica s više od deset godina iskustva, radila je kao instruktorica plesa i televizijska voditeljica, a bila je uključena i u humanitarni projekt ''Transition'', kroz koji je pomagala mladima pružajući im edukaciju i podršku.

Njezina posljednja objava na Instagramu datira od 3. srpnja, kada je podijelila fotografije iza kulisa gostovanja u emisiji ''TVJ Smile Jamaica''.

Vijest o njezinoj smrti potresla je brojne prijatelje, kolege i obožavatelje. Aktualna Miss Universe Jamajke Gabrielle Henry oprostila se od LaToye emotivnom porukom.

LaToya Malcolm - 4 Foto: Instagram

''Čuti za LaToyin odlazak veliki je gubitak za njezinu obitelj, ali i cijelu Jamajku. Njezin trag ostat će zauvijek, a njezin glas nikada neće biti zaboravljen. Iskrena sućut njezinoj obitelji. Počivala u miru'', napisala je.

Pogledaji ovo Nekad i sad Bio je beskućnik, borio se s ovisnošću i razmišljao o najgorem, a spas je pronašao u posljednji trenutak

Ispod službene objave organizacije ubrzo su se počele nizati stotine poruka nevjerice i tuge. Mnogi su priznali da još uvijek ne mogu prihvatiti vijest, dok su se drugi pitali što se dogodilo jer uzrok smrti nije poznat.

LaToya Malcolm - 5 Foto: Instagram

Posebno dirljivu poruku objavila je jedna od njezinih rođakinja.

''Počivaj u miru, moja draga sestrična. Imale smo toliko planova, svake godine govorile smo kako ćemo zajedno proslaviti rođendane. Zvale smo jedna drugu blizankama jer smo rođene istog dana. Nedostajat ćeš mi'', napisala je.

Pogledaji ovo inMagazin Goran Vinčić uskoro ispisuje povijest, a za naš portal priznaje: "Ni sam ne znam što me čeka''

Brojni prijatelji opisali su LaToyu kao toplu, vedru i talentiranu osobu koja je ostavila snažan trag u životima svih koji su je poznavali.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Nekad i sad Tajna koja desetljećima progoni Hollywood: Jedna noć zauvijek je promijenila život slavnog glumca

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Ovako izgleda dvorište Lionela Messija: Jedan detalj pretvara ga u pravu oazu mira