Goran Vinčić uskoro ispisuje povijest, a za naš portal priznaje: "Ni sam ne znam što me čeka''

Prvi hrvatski i regionalni komičar koji će samostalno nastupiti u Areni Zagreb otkriva kako izgledaju pripreme za najveći stand-up spektakl u karijeri. U razgovoru govori o filmu Svadba, obitelji, izazovima humora u današnje vrijeme i zašto vjeruje da će 21. prosinca promijeniti hrvatsku stand-up scenu.

Hrvatska stand-up scena ove će godine ispisati povijest. Goran Vinčić postat će prvi hrvatski, ali i regionalni komičar koji će samostalno stati na pozornicu Arene Zagreb, čime će stand-up komedija prvi put dobiti mjesto na jednoj od najvećih domaćih pozornica. Veliki spektakl zakazan je za 21. prosinca, a Vinča priznaje da ga istovremeno prate uzbuđenje i odgovornost.

''Jako sam uzbuđen, a imam osjećaj i da je velika odgovornost na meni da na neki način osvijetlim obraz kolegama komičarima i dokažem da je hrvatska stand-up scena na razini svjetske'', kaže nam.

Publika koja ga prati godinama zna da svaki novi nastup donosi svježi materijal. Ovoga puta, kaže, priprema nešto potpuno novo, a vjeruje da će upravo Arena biti mjesto na kojem će njegov dosadašnji rad dobiti najveću pozornicu.

Goran Vinčić Vinča - 1 Foto: Sara Gomez Dubois

''Do sada imam dva stand-up specijala koja su objavljena na YouTubeu, tako da ljudi koji su ih gledali mogu doći jer je sve potpuno novo! S godinama se mijenja i moja komedija, mogu reći da sam jako zadovoljan novim showom i da ljudi mogu očekivati istinski spektakl'', poručio je.

Priprema nastupa pred nekoliko stotina ljudi i organizacija događaja u Areni Zagreb ipak nisu ni približno isti posao. Uz kreativni dio, ovaj put uključeno je mnogo više logistike i planiranja.

''Puno je logistike, stvari na koje treba obratiti pažnju, sve je nekako grandiozno, posebno i svečano. Ni sam ne znam što me čeka, ali sam spreman za svaki izazov'', tvrdi.

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Osim na pozornici, Vinčić se ove godine okušao i pred filmskim kamerama. Pojavio se u filmu Svadba, koji je postao najveći kino-hit u Hrvatskoj, a priznaje da nije mogao ni pretpostaviti kakav će uspjeh film ostvariti.

''Prije godinu dana nazvao me Rene Bitorajac i pitao bih li htio odigrati jednu malu ulogu u novom filmu Igora Šeregija. Nakon toga sam sve dogovorio s producentom Ivanom Kelavom i našao se na setu filma za koji nisam ni slutio da će postati najgledaniji hrvatski film svih vremena. Moram priznati da sam ponosan što sam dao svoj mali doprinos i vjerujem da će mi ovo otvoriti vrata u filmski svijet'', smatra.

Goran Vinčić Foto: Josip Moler / CROPIX

Iako komičari često djeluju kao da ih kritike ne mogu dotaknuti, Vinčić priznaje da prati reakcije publike. Kaže kako bi svatko tko tvrdi da nikada ne čita komentare – lagao.

''Taj tko ne čita komentare, laže! Mi komičari živimo od publike i njihovih reakcija, tako da je važno što oni misle, ali samo do one mjere da to ne utječe na moje mentalno zdravlje. Mislim da se dobro nosim sa svim pozitivnim i negativnim kritikama. Važno je raditi ono što znaš iskreno i sve će biti kako treba''.

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Posljednjih godina često se raspravlja o granicama humora i temama o kojima se "smije" ili "ne smije" šaliti. Vinčić smatra da humor mora imati slobodu, čak i kada provocira.

''Čini mi se ponekad da ne smiješ pričati ni o čemu, pa opet pričam. Mislim da je poanta da, koja god tema bila u pitanju, prvenstveno mora biti duhovita i smiješna, a to što će se netko uvrijediti – to je čak i dobro jer humor treba provocirati. Inače bi sve bilo kao Teletubbiesi''.

Publika je sastavni dio svakog stand-up nastupa, a iako su mobiteli postali neizostavan dio gotovo svakog događaja, Vinčić ipak zna što mu je važnije od svega.

Goran Vinčić Foto: Vedran Vlahović

''Radije bih nastupao pred publikom koja se smije jer znam da sam ih nasmijao, makar umro na sceni kao Molière''.

Poznat je po improvizaciji i brzom razmišljanju, a priznaje kako mu mozak gotovo nikada ne prestaje tražiti materijal za novu šalu.

''Mozak mi je stalno u tom režimu. Nikad nema odmora! Kakva god situacija se dogodi može postati fora. Ponekad to zna biti naporno, ali si ne mogu pomoći'', priznaje.

Iza svakog aplauza kriju se i one priče koje publika ne vidi. Posebno ga dirnu trenuci kada sazna da je nekome upravo njegov nastup pomogao prebroditi teško razdoblje.

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''Moram priznati da sam to jako emotivno doživio. Kada sam počeo sa stand-up komedijom, nisam mogao ni sanjati kakav će utjecaj imati na druge. Uz sve pozitivne reakcije, smijeh i pljesak, upravo mi takve priče daju najveću potvrdu da radim pravu stvar.''.

Goran Vinčić Foto: Vedran Vlahović

Ljeto mu, kaže, donosi i vrijeme za predah, ali kod njega odmor nikada ne traje potpuno.

''Odmor, obitelj, knjige i filmovi! Ali naravno, kod mene nikad nije stopostotni odmor. Imao sam priliku glumiti u filmu redatelja Filipa Dizdara Nonina Villa, koji radi zajedno s Antonijom Scarpom. Imam malu ulogu, ali imam sreću da mi je glumački partner Andrija Kuzmanović, jedan od najboljih srpskih glumaca. Snimanje je odlično i jedva čekam vidjeti film!'', kaže.

Kad ipak pronađe trenutak za sebe, otkriva da je njegov recept za odmor vrlo jednostavan.

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''To je kad spavam! Ali ni tada nisam siguran, često imam velike snove'', kaže.

Privatno je prije svega suprug i otac troje djece. Upravo je obitelj ono što ga, kaže, najviše ispunjava, pa ni ljetovanja s troje mališana ne doživljava kao izazov.

''Zabavno je! Djeca su divna, a žena je u posljednje vrijeme najviše vremena provodila s njima. Sjajno ih je odgojila i mogu reći da sam ponosan na njih'', kaže nam.

Kao u većini obitelji, i kod Vinčićevih postoji roditelj koji je stroži i onaj koji češće popušta.

''Mama je stroža! Tata je jako popustljiv. Znam da ponekad moram biti strog, ali sam slab na njih'', priznaje.

In Magazin: Goran Vinčić - 3 Foto: In Magazin

Veliku ulogu u njegovu životu ima supruga Miroslava, koja mu je najveća podrška, ali i osoba čije mišljenje posebno cijeni.

''Čak sam i sam ponekad nesiguran smijem li nešto ispričati, ali zato je ona uvijek sigurna u mene. Mira je najvažnija osoba u mom životu, bez nje ništa nema smisla'', kaže nam.

Nakon dvojice sinova u njihov je život stigla i kći, a Vinčić priznaje da je očinstvo najljepša uloga koju je ikada dobio.

''Maza je, željna pažnje i prava princeza! Drago mi je da su je braća brzo prihvatila i da su pažljivi prema njoj. Otac sam troje predivne djece i to je najljepša uloga koju ću ikada imati'', zaključio je Vinča.

Za kraj, svima koji još razmišljaju hoće li doći u Arenu Zagreb ima samo jednu poruku.

''Dođite u Arenu da zajedno ispišemo povijest hrvatske stand-up komedije. Nakon 21. prosinca ništa više neće biti isto. Vidimo se na spektaklu u Areni!''.

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