Tragična sudbina preminule glumice: Ostala je udovica s bebom, a novu ljubav nikad nije pronašla

Iza blistave karijere i statusa jedne od najljepših žena bivše Jugoslavije skrivala se životna priča obilježena velikim gubicima i borbom.

Nakon vijesti da je u 87. godini preminula legendarna glumica i pjevačica Olivera Katarina, mnogi se prisjećaju ne samo njezine bogate umjetničke ostavštine nego i teške životne sudbine koju je godinama nosila daleko od očiju javnosti.

Osim iznimnim talentom i karizmom, Olivera je desetljećima privlačila pozornost i privatnim životom. Smatrali su je jednom od najljepših žena bivše Jugoslavije, a mnogi poznati muškarci bili su očarani njezinom ljepotom. Ipak, iza glamurozne slike skrivala se priča ispunjena tragedijom.

Nakon razvoda od Vuka Vuča ponovno je pronašla ljubav s Miladinom Šakićem, s kojim je dobila sina Maneta. No njihova obiteljska sreća nije dugo trajala. Kada je njihov sin imao svega sedam mjeseci, Miladin je poginuo u prometnoj nesreći kod Mladenovca vraćajući se sa službenog puta.

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"Cijeli svijet mi se srušio, ostala sam prepuštena sama sebi. Bilo je veoma teško, ali morala sam da nastavim da se borim, ako ne zbog sebe, onda zbog Maneta. Nastavila sam da snimam filmove kako bih imala novca za podizanje sina. Samo ja znam kako mi je bilo, ali bila sam dostojanstvena i tokom najveće bede", ispričala je svojedobno.

Nakon tog gubitka više nije pronašla životnog partnera.

"Muškarca već dugo nemam. Prerano sam ostala sama i odabrala sam život u samoći", rekla je u jednom intervjuu za Blic.

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Njezin sin Mane izrastao je u uspješnog slikara. Nakon završetka Fakulteta likovnih umjetnosti u Beogradu usavršavao se u Španjolskoj, a posljednjih desetak godina živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama.

Iako su bili iznimno povezani, Olivera je jednom prilikom iskreno priznala da zajednički život sa sinom nije bio jednostavan.

"Mane je dugo živio sam, sada mu je nepojmljivo da živi s majkom. Teško mu to pada. Teško pada i meni, iako mi je zadovoljstvo udovoljavati sinu, kao svakoj majci, kuhati mu i spremati... Mada se obožavamo, zajednički život je katastrofa! U stvari, ja svoj stan nikada nisam ni imala. Nikad mi to materijalno nije bilo toliko bitno. Stan je imao moj suprug, a naslijedio ga je moj sin", ispričala je tada glumica.

Unatoč brojnim životnim udarcima, Olivera Katarina ostala je simbol dostojanstva, snage i umjetničke veličine, a njezina će djela i životna priča ostati trajno upisani u povijest regionalne kulture.

Više o njenom životu, zašto ju je Tito obožavao i zašto je teško živjela posljednjih godina saznajte OVDJE.

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