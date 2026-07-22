Kako je lijepa Zagrepčanka osvojila svijet pa završila u središtu najvećih skandala?

Od modne piste i spota Rickyja Martina do burnog braka s Fabrizijem Coronom i osobnih tragedija, život Nine Morić obilježili su veliki uspjesi, ali i jednako veliki padovi.

Nina Morić napunila je 50 godina. Iako je već godinama daleko od vrhunca svoje manekenske karijere, i dalje se ubraja među najpoznatije hrvatske modele koji su uspjeli ostvariti međunarodni uspjeh. Njezin put od Zagreba do Milana bio je ispunjen glamurom, suradnjama s najvećim modnim imenima i svjetskom slavom, no jednako su ga obilježili burni ljubavni odnosi, medijski skandali i osobne tragedije.

Rođena je 22. srpnja 1976. godine u Zagrebu, gdje je provela djetinjstvo, a već kao mlada pokazivala je interes za modu. Veliki preokret dogodio se 1996. godine kada je pobijedila na hrvatskom izboru Elite Look of the Year, čime su joj se otvorila vrata međunarodne karijere.

Nina Morić - 1 Foto: Afp

Ubrzo je surađivala s nekim od najpoznatijih modnih kuća i dizajnera, među kojima su Versace, Roberto Cavalli, Valentino, Les Copains, Rocco Barocco, Fausto Sarli, Gattinoni i brojni drugi. Nosila je revije, krasila naslovnice svjetskih časopisa i bila jedno od najtraženijih lica talijanske modne scene.

Svjetsku prepoznatljivost dodatno joj je donio legendarni spot "Livin' La Vida Loca" Rickyja Martina iz 1999. godine, u kojem je glumila glavnu žensku ulogu. Spot je postao globalni hit, a Nina je preko noći stekla status međunarodne zvijezde.

Osim modelinga, okušala se i u glazbi. Krajem devedesetih objavila je singl "Star", a kasnije i druge glazbene projekte, dok se povremeno pojavljivala u televizijskim emisijama te glumačkim ulogama u Italiji.

No, koliko god joj je profesionalni život bio uspješan, privatni je često punio naslovnice tabloida. Godine 2001. udala se za kontroverznog talijanskog fotografa i "kralja paparazza" Fabrizija Coronu, s kojim je godinu kasnije dobila sina Carlosa Mariju. Njihov brak bio je jedan od najpraćenijih u Italiji, obilježen velikom strašću, ali i brojnim skandalima, svađama i nevjerama. Razveli su se 2007. godine, nakon čega su godinama vodili javne sukobe i pravne bitke.

Fabrizio Corona, Nina Morić Foto: Profimedia

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Njihova veza ostala je zapamćena i po simboličnim gestama. Nina je svojevremeno na rame tetovirala Coronino ime unutar srca, no nakon njegove afere s Belén Rodriguez tetovažu je prekrila i na njezino mjesto upisala ime sina Carlosa. I Corona je nakon razvoda uklonio tetovažu s njezinim imenom.

Nina Morić - 2 Foto: Afp

Nakon razvoda uslijedili su teški životni trenuci. Nina je godinama otvoreno govorila o psihičkim problemima, pritisku javnosti i osobnim krizama koje su obilježile njezin život. Posebnu pozornost izazvala je početkom 2026. godine kada je u Netflixovoj dokumentarnoj seriji "Fabrizio Corona: Ja sam vijest" prvi put javno progovorila o prekidu blizanačke trudnoće tijekom veze s Coronom.

Nina Morić Foto: Screenshot/Youtube

"Ubila sam dvoje djece", rekla je u dokumentarcu, priznajući da je odluka ostavila duboke posljedice na njezino mentalno zdravlje. Ispričala je kako je željela da je tadašnji partner zaustavi, ali da se o toj temi nakon toga više nikada nisu vratili razgovarati. Njezina iskrena ispovijest potresla je javnost i postala jedan od najemotivnijih trenutaka cijele serije. Ispovijest pogledajte OVDJE.

Nina Morić, Fabrizio Corona Foto: Profimedia

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Posljednjih godina Nina se znatno rjeđe pojavljuje u javnosti. Već dugo živi u Italiji, a 2025. iznenadila je pratitelje kada je s Instagrama izbrisala gotovo sve objave, ostavivši tek nekoliko fotografija i zagonetnu poruku koja je potaknula nagađanja o novom životnom poglavlju.

Iako je njezin život obilježilo mnogo kontroverzi, Nina Morić i danas ostaje jedna od najuspješnijih hrvatskih manekenki koja je ostvarila međunarodnu karijeru. Od djevojke iz Zagreba koja je osvojila modne piste do žene čija je privatna priča godinama intrigirala javnost, njezin život svjedoči koliko tanka može biti granica između glamura i osobnih tragedija.

Nina Morić Foto: Profimedia

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