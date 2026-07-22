Još jedan težak udarac za Brada Pitta: Stigla je odluka koja će ga posebno pogoditi

Obiteljski razdor između Brada Pitta i Angeline Jolie ne jenjava ni godinama nakon razvoda. Nakon Shiloh, Zahare i Maddoxa, i 18-godišnja Vivienne želi službeno nositi samo majčino prezime.

Razdor između Brada Pitta i njegove djece dobio je novo poglavlje.

Najmlađa kći slavnog glumca i Angeline Jolie, 18-godišnja Vivienne, podnijela je zahtjev za službenom promjenom prezimena te želi iz svog imena izbaciti očev dio prezimena.

Prema sudskim dokumentima podnesenima Višem sudu okruga Los Angeles, Vivienne želi da se njezino ime promijeni iz Vivienne Marcheline Jolie-Pitt u Vivienne Marcheline Jolie. Kao razlog promjene navedeni su "osobni razlozi", a ročište je zakazano za 2. studenoga.

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Ovo nije prvi put da je Vivienne javno pokazala kako se želi distancirati od prezimena Pitt. Još u svibnju 2024. godine, kada je s majkom Angelinom Jolie sudjelovala kao producentica broadwayske predstave The Outsiders, u kazališnom programu potpisala se samo kao Vivienne Jolie.

Vivienne, koja je rođena 2008. godine zajedno s bratom blizancem Knoxom, sada je četvrto dijete bivšeg holivudskog para koje je odlučilo odbaciti očevo prezime.

Vivienne i Knox Jolie-Pitt - 5 Foto: Profimedia

Posljednjih dana slične su zahtjeve podnijeli i njezina starija sestra Zahara (21) te brat Maddox (24), koji također žele službeno koristiti samo prezime Jolie. U Kaliforniji osobe koje žele promijeniti ime moraju prije sudskog ročišta četiri uzastopna tjedna objavljivati javnu obavijest o promjeni u novinama, što su oboje i učinili.

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Zahara je još prije nekoliko godina javno prestala koristiti prezime Pitt, a tijekom studija na koledžu Spelman predstavljala se kao Zahara Marley Jolie. Istim se prezimenom koristila i na svojoj promociji, kojoj Brad Pitt, prema pisanju američkih medija, nije prisustvovao.

Angelina Jolie i kći Zahara Foto: Profimedia

Ni njihova sestra Shiloh nije zadržala očevo prezime. Ona je prošle godine, nakon punoljetnosti, službeno promijenila ime iz Shiloh Nouvel Jolie-Pitt u Shiloh Jolie. Njezin odvjetnik tada je izjavio da je riječ o samostalnoj i važnoj odluci donesenoj nakon bolnih događaja.

Odnos Brada Pitta s posvojenim sinom Paxom već je godinama izrazito narušen. Pax je ranije javno oca nazvao - groznom osobom svjetske klase, te ga optužio da je kod mlađe djece izazivao strah. Iako nije poznato koristi li još uvijek prezime Pitt, izvori bliski glumcu tvrde da Brad njihov odnos smatra gotovo nemogućim za popravak.

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S druge strane, izvori bliski Pittu ističu da glumac nije odustao od želje da jednog dana obnovi odnos s djecom te vjeruje da će vrijeme pomoći zacjeljivanju obiteljskih rana. Istodobno, osobe bliske Angelini Jolie tvrde da je narušeni odnos posljedica načina na koji se Pitt odnosio prema obitelji, odbacujući njegove tvrdnje da je žrtva cijele situacije.

Brad Pitt i Angelina Jolie upoznali su se 2005. godine na snimanju filma "Mr. & Mrs. Smith", a vjenčali su se 2014. na privatnoj ceremoniji u Francuskoj. Zajedno imaju troje biološke djece, Shiloh te blizance Vivienne i Knoxa, dok su Maddox, Pax i Zahara posvojeni.

Maddox Jolie - 7 Foto: Profimedia

Njihov brak završio je 2016. godine nakon incidenta u privatnom zrakoplovu i optužbi za zlostavljanje, koje je Pitt od početka negirao. Iako protiv njega nikada nije podignuta kaznena prijava, razvod i pravna bitka trajali su čak osam godina te su službeno okončani tek 2024. godine.

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U međuvremenu je Brad Pitt započeo novu vezu s dizajnericom nakita Ines de Ramon, s kojom je u vezi posljednjih nekoliko godina, no čini se da odnosi s većinom njegove djece i dalje ostaju jedan od najtežih izazova u njegovu privatnom životu.

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