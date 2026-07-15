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ne sprječava ga ni dijagnoza

Leo iz MasterChefa poslije showa posvetio se velikoj strasti: ''Volio bih jednog dana biti u mogućnosti...''

Piše J. C., Danas @ 09:18 Celebrity komentari
Leo Jurešić - 3 Leo Jurešić - 3 Foto: Instagram

Bivši kandidat MasterChefa Leo Jurešić u intervjuu za Showbuzz.hr progovorio je o životu nakon showa, usavršavanju u Barceloni, desertima koji izgledaju kao prava umjetnička djela te planovima koje tek želi ostvariti.

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Leo iz MasterChefa poslije showa posvetio se velikoj strasti: ''Volio bih jednog dana biti u mogućnosti...''
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