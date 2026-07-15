Leo iz MasterChefa poslije showa posvetio se velikoj strasti: ''Volio bih jednog dana biti u mogućnosti...''

Bivši kandidat MasterChefa Leo Jurešić u intervjuu za Showbuzz.hr progovorio je o životu nakon showa, usavršavanju u Barceloni, desertima koji izgledaju kao prava umjetnička djela te planovima koje tek želi ostvariti.

MasterChef mu nije donio pobjedu, ali jest ono puno važnije – potvrdio mu je da je kuhanje posao kojim se želi baviti cijeli život.

Danas je Leo Jurešić jedno od prepoznatljivijih mladih imena domaće slastičarske scene, a posebnu pažnju privlači desertima koji izgledaju poput voća ili svakodnevnih predmeta. Nakon usavršavanja u Barceloni kod slavne braće Ferrana i Alberta Adrià, nastavlja graditi vlastiti stil, a pritom ga dodatno motivira i činjenica da kao dijabetičar želi jednog dana ponuditi deserte u kojima će moći uživati baš svi.

Leo Jurešić, MasterChef - 16 Foto: Nova TV

U razgovoru nam je otkrio što mu je MasterChef donio, kako nastaju njegovi spektakularni deserti, što je naučio u jednoj od najboljih svjetskih kuhinja te zašto još uvijek sanja vlastitu slastičarnicu.

MasterChef danas opisuje kao životnu prekretnicu. Iako nije osvojio titulu pobjednika, kaže da mu je upravo sudjelovanje u showu pomoglo donijeti najvažniju odluku. S odmakom od nekoliko godina uvjeren je da se sve dogodilo baš onako kako je trebalo.

Leo Jurešić - 6 Foto: Instagram

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"Pa mislim da je sve onako kako treba biti. ljubav prema kuhanju koju sam osjetio u samom showu bila je dovoljna da pamtim samo lijepe trenutke"

Iako se danas s bivšim kandidatima ne viđa često, kaže da su susreti na raznim događanjima i dalje prilika za druženje.

"Moram priznati da se u zadnje vrijeme rijetko čujem sa bivšim natjecateljima. Najčešće se sretnemo na nekim eventima. Mislim da je to nekako prirodno s obzirom na posao i obaveze općenito."

Leo Jurešić, MasterChef - 17 Foto: Nova TV

Nakon završetka fakulteta nije imao dvojbi kojim putem želi krenuti.

"Nakon završetka fakulteta odlučio sam se u potpunosti posvetiti kuhanju. To stvaranje i koncipiranje samih jela odnosno deserata za mene stvara jednu posebnu satisfakciju koja me gura naprijed."

Danas su njegov zaštitni znak deserti koji izgledaju poput pravog voća ili svakodnevnih predmeta, a iza svega stoji ljubav prema izazovima i drugačijem pristupu.

"Oduvijek sam volio kreativnost, neku ja bih rekao posebnost i izazove. I kada sam krenuo ozbiljnije u stvaranje deserata shvatio sam da mi slastičarstvo upravo daje mogućnosti da radim ono u čemu uživam."

Takvi deserti ne nastaju preko noći. Ideja se često razvija danima, a inspiraciju pronalazi u sasvim običnim stvarima koje ga okružuju.

"Planiranje ovisi o elementima. Ali u svakom slučaju više dana. Rekao bih da inspiraciju pronalazim u svakodnevnim predmetima i situacijama pa na koncu po tom pitanju moje misli uvijek vrte neke nove ideje."

Koliko je pripreme potrebno za jedan takav desert nije moguće opisati, a neke je projekte, priznaje, pripremao i tjednima.

"Hm to mi je teško ovako reći. Ali bilo je onih koji su zahtjevali više tjedana samog planiranja i izrade."

Leo Jurešić, MasterChef - 15 Foto: Nova TV

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Svjetsku pastry scenu prati svakodnevno, no jednako mu je važno razvijati vlastiti prepoznatljivi potpis.

"Pratim svjetsku pastry scenu svakodnevno, ali koliko god je to teško pokušavam u ovom svijetu dostupnosti stvoriti emociju koju će ljudi prepoznati."

Veliko iskustvo stekao je tijekom usavršavanja u Barceloni kod braće Ferrana i Alberta Adrià, gdje je iz prve ruke vidio kako funkcionira jedna od najpoznatijih svjetskih kuhinja.

"Veća scena sama po sebi izgleda veće i impozantnije, pa tako i po pitanju radne snage, opreme i samih uvjeta. Rekao bih da je to normalno. Ono što je posebno kod njih to je radna etika i organizacija."

Leo Jurešić, MasterChef - 7 Foto: Nova TV

Prvi radni dan ondje pamti po velikoj količini posla, ali i jednoj anegdoti koja dovoljno govori o visokim standardima.

"Prvi dan je bio dosta poseban pošto su se svi taj dan vratili s odmora. Bilo je puno informacija i posla, ali to je nekako normalno. Pamtim samo da smo na kraju smjene, nakon cijelog dana u 2:30 ujutro, 2 puta prali kuhinju jer je prvi put ostala jedna flekica na elementu haha."

Posebnu dimenziju njegovoj profesionalnoj priči daje činjenica da boluje od dijabetesa, iako se svakodnevno bavi upravo izradom deserata.

"U određenim trenutcima bude malo psihofizički izazovno s obzirom da razina glukoze utječe na puno toga, ali nastojim to regulirati tako da budem što koncetriraniji u poslu. Rekao bih da mi je to dodatna motivacija da dokažem sebi i drugima da se može.

Upravo zbog toga već danas razmišlja o desertima koji bi jednog dana mogli biti prilagođeni osobama sa sličnim zdravstvenim izazovima.

"Nastojim razmišljati svaki dan van okvira. Volio bih jednog dana biti u mogućnosti gdje ću svima, a posebno ljudima sa sličnim i istim problemima biti u mogućnosti nuditi alternativne deserte koji će biti jednako zanimljivi i ukusni kao i obični."

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Veliku popularnost stekao je i na društvenim mrežama, gdje redovito objavljuje proces nastanka svojih deserata. Na Instagramu njegove slastičarske uspjehe prati preko 74 tisuće ljudi. Ipak, priznaje da uz kuhanje mnogo vremena odlazi i na produkciju sadržaja.

"Sigurno više vremena ide na samu izradu, ali s obzirom na snimanje i montiranje radim sam ponekad mi puno vremena ode i na te popratne stvari."

Jedan od najvećih snova i dalje mu je otvoriti vlastitu slastičarnicu.

"Uff iskreno jako bih to volio. Mjesto s puno ljubavi prema ovom što radim."

Kad nije u kuhinji, ni tada se zapravo ne udaljava previše od gastronomije.

"Zapravo se sve u mom životu usko veže uz gastronomiju. Kad ne kuham onda gledam kuhanje na raznoraznim platforama i tako se na neki način i opuštam. Ali volim odraditi dobar trening ili trčanje."

Najveću podršku, kaže, pružaju mu obitelj i prijatelji koje je stekao tijekom života. A na pitanje o ljubavnom životu nije želio ulaziti u detalje, iako jasno zna kakvu osobu želi kraj sebe.

"Volio bih uz sebe imati osobu s kojom imam prijateljski odnos i koja ima razumijevanja za posao kojim se bavim. Te su mi osobine kod cure nekako najbitnije."

Leo Jurešić - 4 Foto: Instagram

Ljeto je već djelomično iskoristio za odmor, no ostatak sezone bit će radan.

"Uspio sam se odmoriti par dana na moru i možda još par uspijem uhvatiti s obitelji. Ostalo će biti radno u Zagrebu."

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