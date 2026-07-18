Badić s prorezima Maje Šuput u skrivenoj uvali rasplamsao maštu pratitelja

Dok uživa u ljetnim danima na Jadranu, Maja Šuput počastila je pratitelje novim fotografijama s mora, a prizori iz skrivene uvale pokraj Pelješca i njezino besprijekorno izdanje izazvali su lavinu reakcija.

Maja Šuput uživa u ljetnim danima na Jadranu, a svojim je pratiteljima podijelila novu galeriju fotografija koja je u kratkom roku prikupila brojne komplimente.

Pjevačica je objavila niz fotografija snimljenih tijekom plovidbe, ali najviše pažnje privukle su one iz predivne, mirne uvale u blizini Pelješca. Maja je pozirala u elegantnom crnom jednodijelnom kupaćem kostimu s upečatljivim izrezima i detaljem na naramenici, dok je pozirala u plićaku okružena stijenama i kristalno čistim morem.

Maja Šuput - 6 Foto: Instagram

Maja Šuput - 4 Foto: Instagram

Na drugim fotografijama može se vidjeti kako uživa na luksuznom gliseru u društvu prijateljice, a objavila je i obiteljsku fotografiju sa sinom Bloomom, koji je na brodu pozirao u bijeloj polo majici, kratkim hlačama, šeširiću i sunčanim naočalama.

Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

Maja Šuput - 5 Foto: Instagram

Maja Šuput - 1 Foto: Instagram

"Another day in paradise", kratko je poručila Maja uz objavu, dajući do znanja koliko uživa u ljetnom odmoru.

''Sexy Maja'', ''Najljepši kutak Pelješca'', ''Predivno, uživajte'', poručili su joj pratitelji.

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Maja je i ovog ljeta spojila odmor s uživanjem u prirodnim ljepotama hrvatske obale, a fotografije iz slikovite uvale pokraj Pelješca još su jednom pokazale zašto njezine objave redovito privlače veliku pozornost na društvenim mrežama.

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