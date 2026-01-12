Od piste do naslovnice: Koliko detalja pamtite o karijeri jedne od najljepših Hrvatica?

žarila je i palila!
Iako su život Nine Morić obilježili brojni skandali i bolni trenuci, iza nje se nalazi uspješna karijera.
Život
Nine Morić ponovno je pod svjetlima reflektora nakon što je u Netflixovoj dokumentarnoj seriji progovorila o jednoj od najtežih i najintimnijih epizoda svoje prošlosti.
Njezina karijera bila je pravi uspon na svjetsku modnu scenu, ali i život obilježen brojnim izazovima i kontroverzama. Od svjetskih modnih pista do naslovnica tabloida, blistavi uspjesi i osobne borbe isprepliću se u priči koja ne prestaje intrigirati javnost.
A koliko vi zapravo znate o Nini Morić? Prisjetite se najvažnijih trenutaka iz njezina života i karijere i
provjerite svoje znanje u našem kvizu!
