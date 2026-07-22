Pjevač dobio osmo dijete s četvrtom, 30 godina mlađom suprugom: ''Ovo je veliki blagoslov''

Nakon dvije godine braka Marc Anthony i Nadia Ferreira imaju novi razlog za slavlje. Njihova obitelj postala je bogatija za djevojčicu kojoj su dali ime Myla.

Marc Anthony, jedan od najuspješnijih latino glazbenika i bivši suprug Jennifer Lopez, ponovno ima razloga za slavlje.

Pjevač (57) i njegova četvrta supruga, manekenka Nadia Ferreira (27), objavili su da su dobili drugo zajedničko dijete, djevojčicu kojoj su dali ime Myla.

Sretnu vijest podijelili su na Instagramu uz dirljive obiteljske fotografije. Na jednoj od njih njihov trogodišnji sin Marco nježno drži svoju tek rođenu sestru, dok druga prikazuje roditelje kako zajedno s djecom drže malenu Mylu za ručicu.

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"Veliki je blagoslov što s vama možemo podijeliti dolazak naše dragocjene Myle. Ne možete ni zamisliti koliko smo sretni u našem domu", napisali su u zajedničkoj objavi.

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Ime Myla, koje potječe iz engleskog i slavenskog jezika, najčešće se prevodi kao "milosrdna" ili "dobrostiva".

Par je još u ožujku otkrio da očekuje djevojčicu, dva mjeseca nakon što su javnosti objavili da čekaju drugo dijete. Tada su na društvenim mrežama podijelili fotografije snimljene na brodu, na kojima je Nadia pokazala trudnički trbuh, dok je u rukama držala malene ružičaste cipelice koje su otkrile spol bebe.

Marc Anthony, Nadia Ferreira Foto: Instagram

Marc Anthony i Nadia Ferreira vjenčali su se u siječnju 2023. godine na raskošnoj ceremoniji u Miamiju, kojoj su prisustvovale brojne svjetske zvijezde, među kojima David Beckham, Salma Hayek, Maluma, Luis Fonsi i Lin-Manuel Miranda. Bivša supruga Jennifer Lopez i njihovi blizanci Emme i Max nisu bili među uzvanicima.

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Za Marca Anthonyja ovo je ukupno osmo dijete. Osim sina Marca i novorođene Myle, iz prijašnjih veza ima još šestero djece. S bivšom djevojkom Debbie Rosado dobio je sina Chasea i kćer Ariannu, s bivšom suprugom Dayanarom Torres sinove Cristiana i Ryana, dok s Jennifer Lopez dijeli blizance Emme i Maxa, koji su danas punoljetni.

Marc Anthony, Nadia Ferreira Foto: Instagram

Marc Anthony, Nadia Ferreira Foto: Instagram

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Nadia Ferreira proslavila se kao Miss Paragvaja 2021. godine, a iste je godine osvojila drugo mjesto na izboru za Miss Universe. Od početka veze s Marcom Anthonyjem često dijeli zajedničke trenutke na društvenim mrežama, a sada su obožavateljima pokazali i najljepši razlog za slavlje – dolazak njihove djevojčice Myle.

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