Pogledajte kako je Haaland s jednom rečenicom prikupio 49 tisuća lajkova!

Erling Haaland ispod objave Instagram stranice "Bosnia" komentirao je stihom "Take me to America" iz pjesme "U.S.A." grupe Dubioza kolektiv te za svoj duhoviti komentar prikupio gotovo 49 tisuća lajkova.

Norveška nogometna zvijezda Erling Haaland ponovno je pokazao da ima izvrstan smisao za humor na društvenim mrežama.

Ovoga puta pažnju nije privukao golovima ni fotografijama s terena, već komentarom koji je ostavio ispod objave popularne Instagram stranice "Bosnia", a koji je u samo nekoliko sati prikupio gotovo 49 tisuća lajkova.

Erling Haaland - 4 Foto: Profimedia

Stranica je objavila šaljivi meme o tome kako se u komentarima na internetu često mogu pronaći profili Bosne i Erlinga Haalanda, uz opis da su postali svojevrsni "nerazdvojni dvojac" u svakoj viralnoj objavi. Među brojnim reakcijama posebno se istaknuo upravo Haalandov komentar.

Erling Haaland Foto: Screenshot

Napadač Manchester Cityja napisao je: "Take me to America", stih iz pjesme "U.S.A." bosanskohercegovačkog sastava Dubioza kolektiv.

Upravo je taj neočekivani glazbeni citat oduševio korisnike Instagrama, pa je njegov komentar u kratkom roku prikupio gotovo 49.000 oznaka "sviđa mi se", uz stotine odgovora.

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Posebno je zanimljivo što je pjesma "U.S.A." Dubioze kolektiv posljednjih mjeseci postala globalni internetski fenomen zahvaljujući BiH nogometnoj reprezentaciji koja je ove godine, drugi puta u povijesti, igrala na Svjetskom prvenstvu.

Erling Haaland - 2 Foto: Profimedia

Haaland je i ranije pokazao da voli komunicirati s obožavateljima kroz humor i duhovite komentare, a ovoga puta uspio je oduševiti i brojne pratitelje s Balkana. Njegov kratki komentar pretvorio se u jedan od najlajkanijih ispod objave, potvrdivši da je, osim na nogometnom terenu, itekako uspješan i u osvajanju društvenih mreža.

Erling Haaland - 3 Foto: Profimedia

O fenomenu ove pjesme više čitajte OVDJE.

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