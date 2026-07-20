Ovako je Lamine Yamal s djevojkom proslavio pobjedu na Svjetskom prvenstvu!

Nakon što je Španjolska osvojila naslov svjetskog prvaka, Lamineu Yamalu među prvima je čestitala djevojka Inés García Santos, koja je njihovom zajedničkom fotografijom s peharom i romantičnom porukom privukla milijune reakcija na društvenim mrežama.

Španjolska je osvojila naslov svjetskog prvaka, a nakon pobjede nad Argentinom (1:0) slavlje nije izostalo ni za mladog reprezentativca Laminea Yamala.

Galerija 22 22 22 22 22

Među prvima mu je čestitala djevojka Inés García Santos, koja je na Instagramu podijelila njihovu zajedničku fotografiju s pobjedničkim trofejem. Objava je u kratkom roku prikupila više od šest milijuna lajkova.

"Uspio si. Čestitam, ljubavi moja. Svjetski si prvak", napisala je Inés, a Yamal joj je uzvratio komentarom: "Volim te ljubavi moja".

Pogledaji ovo Celebrity Teško ju je bilo gledati u oči: Vergarin outfit za finale prvenstva dugo će se pamtiti

Inés García je influencerica i kreatorica sadržaja iz Seville, a njezina se veza s nogometnom zvijezdom počela nagađati još u svibnju, kada su zajedno viđeni na koncertu Bad Bunnyja u Barceloni, a potom i na odmoru u Grčkoj.

Svoju su vezu prvi put javno potvrdili dolaskom na Barceloninu završnu proslavu sezone u Castelldefelsu, gdje nisu skrivali bliskost pred fotografima. Nedugo nakon toga Yamal je na Instagramu objavio njihovu zajedničku fotografiju uz pjesmu Bad Bunnyja, čime je dodatno potvrdio glasine o njihovoj romansi.

Inés García Foto: Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Inés García - 1 Foto: Instagram

Nakon što je njihova veza postala javna, Inés se našla na meti negativnih komentara i optužbi da je popularnost stekla zahvaljujući slavnom nogometašu. Na društvenim mrežama odlučila je odgovoriti bez zadrške.

Pogledaji ovo Celebrity Snažna poruka Ivane Kovač: "Ljudi moji, Krist vas čeka, Bog vas čeka. Imamo jako malo vremena''

Inés García - 3 Foto: Instagram

"Nisam se namjeravala osvrtati na ovo, ali ovo nema nikakvog smisla. Apsolutno nikakvog. Nema nikakve logike. Nula dokaza i nula smisla", poručila je te dodala:

"Smiješno mi je. Ako već nešto izmišljate, barem neka zvuči uvjerljivije."

Više o njoj pročitajte OVDJE.

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Nekad i sad Kako je Lepa Brena izgledala prije 40 godina? Procurila je njezina stara fotografija!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Prija sve iznenadila objavom fotografije s kćerkicom koju je rodila prošle jeseni: "Moja djevojčica!"

Pogledaji ovo Celebrity Brat Ive Radić ostao bez noge u teškoj prometnoj nesreći: "Jedino što sam mogla je klečati i moliti''