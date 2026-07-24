Trebat će vam neko vrijeme da dođete k sebi nakon novih fotki Lille u bikiniju!

Lidija Bačić objavila je fotografije u izazovnom crnom bikiniju, a pratitelji nisu štedjeli komplimente na račun njezine besprijekorne figure.

Lidija Bačić još je jednom dokazala zašto slovi za jednu od najatraktivnijih domaćih pjevačica.

Na svom Instagram profilu podijelila je nove fotografije s ljetnog odmora, a u prvi plan stavila je svoju zavidnu figuru i bujne obline.

Lidija Bačić - 3 Foto: Instagram

Pozirala je uz stijene u minijaturnom crnom bikiniju s čipkastim detaljima koji je dodatno naglasio njezin dekolte i vitku liniju.

Lidija Bačić - 1 Foto: Instagram

"Gledam ljeto koje k'o da nema kraja...", komentirala je u opisu.

Objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i brojne komentare oduševljenih pratitelja.

''Lille ljepoto, goriš od seksipila'', ''Najseksipilnija Hrvatica'', ''Boginjo'', ''Koka si dobra'', ''Kakva raketa...'', samo su neki od komplimenata kojima su je obasuli.

Lidija Bačić Foto: Instagram

Lidija Bačić - 1 Foto: Instagram

Lidija je poznata po tome da redovito dijeli fotografije u kupaćim kostimima i odvažnim modnim kombinacijama, a njezine objave gotovo uvijek izazovu lavinu reakcija. Ovoga puta nije bilo ništa drukčije – atraktivna pjevačica ponovno je raspametila svoje obožavatelje i pokazala da je u vrhunskoj formi.

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Inače, Lidija je nedavno gostovala u podcastu ''Nema labavo by IN magazin'' gdje je progovorila o udaji, karijeri i izgledu. Više pogledajte OVDJE.

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