Trebat će vam neko vrijeme da dođete k sebi nakon novih fotki Lille u bikiniju!

Lidija Bačić objavila je fotografije u izazovnom crnom bikiniju, a pratitelji nisu štedjeli komplimente na račun njezine besprijekorne figure.
Lidija Bačić još je jednom dokazala zašto slovi za jednu od najatraktivnijih domaćih pjevačica.3 vijesti o kojima se priča uslijed estetskog zahvata Preminula je poznata influencerica u 30. godini, iza sebe je ostavila šestogodišnju kćer stravičan događaj Jedna od najpotresnijih pjesama Nirvane krije istinitu priču koja i danas ledi krv u žilama napustila je boks Nova karijera Ivane Habazin iznenadila je mnoge, pohvalila se velikim životnim uspjehom
Na svom Instagram profilu podijelila je nove fotografije s ljetnog odmora, a u prvi plan stavila je svoju zavidnu figuru i bujne obline.
Lidija Bačić - 3 Foto: Instagram
Pozirala je uz stijene u minijaturnom crnom bikiniju s čipkastim detaljima koji je dodatno naglasio njezin dekolte i vitku liniju.
Lidija Bačić - 1 Foto: Instagram
"Gledam ljeto koje k'o da nema kraja...", komentirala je u opisu.
Objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i brojne komentare oduševljenih pratitelja.
''Lille ljepoto, goriš od seksipila'', ''Najseksipilnija Hrvatica'', ''Boginjo'', ''Koka si dobra'', ''Kakva raketa...'', samo su neki od komplimenata kojima su je obasuli.
Lidija Bačić Foto: Instagram
Lidija Bačić - 1 Foto: Instagram
Lidija je poznata po tome da redovito dijeli fotografije u kupaćim kostimima i odvažnim modnim kombinacijama, a njezine objave gotovo uvijek izazovu lavinu reakcija. Ovoga puta nije bilo ništa drukčije – atraktivna pjevačica ponovno je raspametila svoje obožavatelje i pokazala da je u vrhunskoj formi.
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Inače, Lidija je nedavno gostovala u podcastu ''Nema labavo by IN magazin'' gdje je progovorila o udaji, karijeri i izgledu. Više pogledajte OVDJE.
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