Isplivale stare fotografije Lepe Brene i Bobe, prizori iz prošlosti potaknuli su brojne komentare

Lepa Brena emotivnom je objavom i dirljivom porukom suprugu Bobi Živojinoviću čestitala 64. rođendan, prisjetila se njihove više od tri desetljeća duge ljubavne priče.

Uoči 64. rođendana Slobodana "Bobe" Živojinovića Lepa Brena (65) na Instagramu je objavila emotivnu čestitku koja je privukla veliku pozornost njezinih pratitelja.

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Uz niz fotografija koje prikazuju njihove zajedničke trenutke tijekom godina, od početaka veze do novijih dana, posebno mjesto zauzele su uspomene s vjenčanja održanog 1991. godine.

Najviše emocija izazvale su ipak Brenine riječi upućene suprugu.

"Hvala ti za svaki trenutak u kojem si učinio da se osjećam voljeno i poštovano. Ne postoje riječi kojima bih mogla opisati koliko sam zahvalna što si dio mog života", poručila je pjevačica, dok je uz objavu kratko napisala: "Sretan rođendan, ljubavi."

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Objava je ubrzo prikupila mnoštvo čestitki i komentara, a brojni obožavatelji još su jednom istaknuli koliko ih inspirira njihov dugogodišnji odnos.

Lepa Brena i Boba Živojinović (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Ljubavna priča Lepe Brene i Bobe Živojinovića započela je 1986. godine nakon premijere filma "Hajde da se volimo". Susret je organizirao Brenin menadžer Raka Đokić, a pjevačica je kasnije priznala da je poznatog tenisača zapazila i prije nego što su se upoznali.

Lepa Brena i Slobodan Živojinović - 2 Foto: Instagram

Vjenčali su se 7. prosinca 1991. u beogradskom hotelu Intercontinental. Svadba je okupila oko 600 uzvanika i zbog velikog interesa javnosti prenošena je na televiziji, te je ostala upamćena kao jedno od najpoznatijih vjenčanja na ovim prostorima.

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U braku su dobili sinove Stefana i Viktora, dok je Brena prihvatila i Bobina sina Filipa iz njegova prvog braka kao člana svoje obitelji.

Stefan, Viktor Živojinović i Lepa Brena Foto: Instagram

Osim privatnog života, zajedno su razvijali i poslovne projekte, među kojima se posebno ističe Grand Production.

Njihovu obitelj pogodio je i težak trenutak 2000. godine, kada je njihov sin Stefan otet ispred obiteljskog doma. Nakon pet dana neizvjesnosti dječak je vraćen roditeljima, a obitelj je zbog sigurnosnih razloga neko vrijeme živjela na Floridi.

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