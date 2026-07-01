Lidija Bačić ekskluzivno o neostvarenoj želji: ''Nikad mi se nije dogodilo...''

U našem podcastu "Nema labavo" Lidija Bačić stavila je sve karte na stol. Otkrila nam je svoj ljubavni status i priznala da se majčinstvom ne opterećuje. Davoru Gariću otkrila je i što je kumovalo tomu da se još nije udala. Isječak iz podcasta slijedi u nastavku, a cijeli razgovor možete pogledati na YouTube kanalu Nove TV.

U studiju podcasta ''Nema labavo by IN magazin'' ove srijede dočekala nas je Lidija Bačić Lille.

Nema teme koju s ovom atraktivnom Splićankom nismo preokrenuli, a ljubav je, naravno, prva na tapeti.

''Znaš što sam primijetila? Za sve u životu, bilo da je riječ o ljubavi, hrani ili bilo čemu drugome, kad mi nešto postane nova opsesija, onda sam potpuno u tome. Tako je i u ljubavi. Kad sam zaljubljena, dajem se potpuno. Možda to nije dobro jer se brzo zasitim, ne znam. Takva sam u svemu. Uvijek mi govore: "Joj, ti se svega brzo zasitiš." Recimo, neko mi jelo postane omiljeno pa ga jedem svaki dan dok mi ne dosadi. Onda kažem: "E, ne mogu više."

Lidija Bačić Foto: In Magazin

Tako je i s frajerima?

''Pa možda. Uglavnom, kad volim – volim.''

Ali voli li sada?

''Trenutačno baš i ne. Trenutačno nisam u nekoj velikoj ljubavi. Imala sam ja ljubavi u životu, ali ni za jednu osobu, ni za jednog muškarca nisam pomislila da bih se udala. Ne znam ima li to veze s djetinjstvom. Mama nam je uvijek govorila: "Nemoj se udavati."

A sada?

''Sad govori: "Kad ćeš? Hoćeš, draga?" Uglavnom, nikad nisam pomislila da se udam. Mislim da sam s vremenom uvijek uvidjela neke mane ili shvatila da mi nešto ne odgovara. Ali nikad nisam pomislila: "Udala bih se." Ni s 19, ni s 20, pa ni danas.''

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Svaki brak i svaka veza zahtijevaju mnogo kompromisa.

''Ne znam. Ja dosad nisam imala takve veze. Uvijek je kompromis dolazio prirodno. Nikad nije bilo: "Ovo ću napraviti zbog njega, a on će ovo zbog mene." Sve je nekako prirodno funkcioniralo. Zapravo ni ne znam kako je to kad netko mora potpuno izgubiti sebe. To ne bih mogla. A i svi muškarci s kojima sam bila imali su veze s glazbom, tako da ne znam kako bi bilo s nekim tko nema nikakve veze s tim svijetom. Mislim da, čim se kompromis mora forsirati, to nije dobro. Mora biti prirodno.''

A što je s majčinstvom?

''Voljela bih, naravno. Voljela bih da se sve to ostvari, ali očito se još nije pojavila prava osoba. Nikad mi se nije dogodilo ni da spontano ostanem trudna. Ako bude, bude. Ono što mi se ne sviđa jest taj pritisak koji se stavlja na žene. Kao da moraš. A ne moraš ništa. Zašto se muškarce ne pita isto? Zašto tebe nitko ne pita? Ako se neka žena ne ostvari kao majka, to je njezin izbor. Naravno da bih voljela imati djecu, ali ako se dogodi – dogodi se. Ako ne, Bože moj. Ima i ljudi koji ne mogu imati djecu pa ih posvoje. Evo, Sergej ima troje posvojene djece. I to je prekrasno.''

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Iako iza sebe ima brojne hitove, Lidija priznaje da još ima neostvarenih glazbenih želja.

''Definitivno. Kad sam tek počinjala, nisam znala ništa. Ni o šminki, ni o frizuri. Obrve katastrofa, šminka katastrofa. Bila sam preplašena. Mislim da je tako kod mnogih. Kad se upale kamere, odjednom postaneš najnesigurnija osoba na svijetu.''

Lidija Bačić - 4 Foto: In Magazin

Ima li još neki veliki glazbeni san?

''Zapravo nikad nisam planirala deset godina unaprijed. Moji su snovi uvijek bili bliži, do godinu dana. Naravno da imam želja. Voljela bih napraviti veliki koncert u Areni, ali o tom potom. Želim prvo skupiti još dobrih pjesama. Slijedi jedna nova era mene – dobrih i moćnih power-balada u kojima moj glas dolazi do punog izražaja. Tako sam i krenula, pa sam se kasnije više okrenula zabavnijem repertoaru. Želim da iza mene ostanu velike pjesme i da me ljudi ne pamte samo kao zabavljačicu.''

Cijeli intervju s Lidijom Bačić, u kojem je Lille pokazala svoju stranu koju nemamo priliku često vidjeti, pogledajte već sada na YouTube kanalu Nove TV.

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