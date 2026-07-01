Franka Batelić podijelila fotke sa Svjetskog prvenstva, na stadionu je srela i muža Ćorluku

Franka Batelić otkrila je djelić atmosfere s putovanja u Ameriku, gdje je boravila povodom utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.
Franka Batelić na društvenim je mrežama podijelila niz fotografija s putovanja u Sjedinjene Američke Države, gdje je provela nekoliko dana povodom utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.3 vijesti o kojima se priča nije propustila spektakl Naša influencerica otišla na koncert trenutačno najpopularnijeg glazbenika na svijetu Šokantna tragedija Imala je samo 22 godine: Jedan susret s obožavateljem završio je na najstrašniji mogući način ''nevjerojatan vrtlog emocija'' Hrvatska pjevačka diva udala se za 41 godinu starijeg partnera, zajedno su više od 10 godina
Na fotografijama se može vidjeti kako je bodrila Vatrene u hrvatskom dresu, fotografirala se s navijačima i prijateljima, među kojima su bili i brojni hrvatski te strani ljubitelji nogometa. Posebnu je pažnju privukla fotografija na kojoj pozira uz teren sa suprugom Vedranom Ćorlukom.
Franka Batelić - 10 Foto: Instagram
Franka Batelić - 9 Foto: Instagram
Franka Batelić - 8 Foto: Instagram
Franka Batelić - 7 Foto: Instagram
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Osim nogometne euforije, Franka je vrijeme iskoristila i za razgledavanje. Posjetila je muzej s impresivnim pogledom na gradsku panoramu, prošetala ulicama New Yorka, pozirala ispred kazališta u kojem se izvodi mjuzikl The Great Gatsby te uživala u opuštenim trenucima uz kavu i beauty rutinu tijekom leta.
Franka Batelić - 11 Foto: Instagram
Franka Batelić - 5 Foto: Instagram
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Franka Batelić - 3 Foto: Instagram
Franka Batelić - 2 Foto: Instagram
Franka Batelić - 1 Foto: Instagram
U Torontu je srela i Mladena Grdovića, fotografiju pogledajte OVDJE.
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A ovih dana u intervjuu za naš portal otkrila je kako izgledaju utakmice Vatrenih u domu nje i Ćorluke, cijeli razgovor pročitajte OVDJE.
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