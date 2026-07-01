Franka Batelić podijelila fotke sa Svjetskog prvenstva, na stadionu je srela i muža Ćorluku

Franka Batelić otkrila je djelić atmosfere s putovanja u Ameriku, gdje je boravila povodom utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.

Franka Batelić na društvenim je mrežama podijelila niz fotografija s putovanja u Sjedinjene Američke Države, gdje je provela nekoliko dana povodom utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.

Na fotografijama se može vidjeti kako je bodrila Vatrene u hrvatskom dresu, fotografirala se s navijačima i prijateljima, među kojima su bili i brojni hrvatski te strani ljubitelji nogometa. Posebnu je pažnju privukla fotografija na kojoj pozira uz teren sa suprugom Vedranom Ćorlukom.

Franka Batelić - 10 Foto: Instagram

Franka Batelić - 9 Foto: Instagram

Franka Batelić - 8 Foto: Instagram

Franka Batelić - 7 Foto: Instagram

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Osim nogometne euforije, Franka je vrijeme iskoristila i za razgledavanje. Posjetila je muzej s impresivnim pogledom na gradsku panoramu, prošetala ulicama New Yorka, pozirala ispred kazališta u kojem se izvodi mjuzikl The Great Gatsby te uživala u opuštenim trenucima uz kavu i beauty rutinu tijekom leta.

Franka Batelić - 11 Foto: Instagram

Franka Batelić - 5 Foto: Instagram

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Franka Batelić - 3 Foto: Instagram

Franka Batelić - 2 Foto: Instagram

Franka Batelić - 1 Foto: Instagram

U Torontu je srela i Mladena Grdovića, fotografiju pogledajte OVDJE.

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A ovih dana u intervjuu za naš portal otkrila je kako izgledaju utakmice Vatrenih u domu nje i Ćorluke, cijeli razgovor pročitajte OVDJE.

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