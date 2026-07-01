Tko je novi 41 godinu stariji suprug hrvatske pjevačke dive? Iza njega je impresivna karijera

Vijest da se Lana Kos udala za svog dugogodišnjeg partnera Giancarla del Monaca izazvala je veliko zanimanje javnosti, a iza njegova imena krije se impresivna karijera jednog od najpoznatijih opernih redatelja današnjice.

Hrvatska operna diva Lana Kos udala se za svog partnera, proslavljenog talijanskog opernog redatelja Giancarla del Monaca, s kojim je u vezi već petnaest godina.

Vijest je podijelila na društvenim mrežama emotivnom objavom u kojoj je otkrila da je, nakon niza velikih profesionalnih uspjeha posljednjih tjedana, uslijedio i najljepši životni trenutak – vjenčanje u Sankt Peterburgu.

No, tko je čovjek koji je osvojio srce jedne od naših najuspješnijih sopranistica?

Giancarlo del Monaco rođen je 27. prosinca 1943. godine u Veneciji i jedno je od najpoznatijih imena svjetske operne režije. Sin je legendarnog talijanskog tenora Marija del Monaca, jednog od najvećih opernih pjevača 20. stoljeća, pa je gotovo cijeli život proveo u svijetu opere.

Lana Kos i Giancarlo del Monaco - 8 Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX

Lana Kos i Giancarlo del Monaco - 4 Foto: Dragan Matic / CROPIX

Redateljsku karijeru započeo je sredinom 1960-ih, a tijekom desetljeća potpisao je više od stotinu opernih produkcija u najuglednijim svjetskim kazalištima. Režirao je u Metropolitan Operi u New Yorku, Bečkoj državnoj operi, Deutsche Oper Berlin, Teatro Realu u Madridu te brojnim drugim prestižnim opernim kućama. Posebno je cijenjen po režijama Verdijevih i Puccinijevih opera poput Aide, Otella, Rigoletta, Traviate, Tosce i Madame Butterfly.

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Osim redateljske karijere, obnašao je i dužnosti intendanta te umjetničkog ravnatelja nekoliko europskih opernih kuća, a posljednjih godina profesionalno je vezan uz Rusiju, gdje surađuje s Boljšoj teatrom i Marijinskim kazalištem. Krajem 2024. godine dobio je i rusko državljanstvo, ističući kako je riječ o profesionalnoj i kulturnoj povezanosti s tom zemljom.

Lana Kos i Giancarlo del Monaco - 7 Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Ljubavna priča Lane Kos i Giancarla del Monaca traje već petnaest godina. Njihova veza često je privlačila pozornost zbog razlike u godinama – talijanski redatelj stariji je od hrvatske sopranistice više od četiri desetljeća. No Lana je još prije nekoliko godina poručila kako godine za nju nikada nisu bile presudne.

"To je nevažno. Može uz mene biti netko od 35 godina, a star duhom. Giancarlo ima više energije od mene", izjavila je svojedobno.

Lana Kos i Giancarlo del Monaco - 2 Foto: Instagram

Lana Kos i Giancarlo del Monaco - 2 Foto: Tom Dubravec / CROPIX

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Lana Kos, rođena Varaždinka, već godinama gradi zavidnu međunarodnu karijeru. Debitirala je sa samo 17 godina u zagrebačkom HNK-u, a danas nastupa na najvećim svjetskim opernim pozornicama. Iza sebe ima i jedan prethodni brak te sina Adama, a sada je, nakon više od deset godina veze, svoju ljubav s Giancarlom del Monacom okrunila brakom.

Lana Kos i Giancarlo del Monaco - 3 Foto: Bozo Radic / CROPIX

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