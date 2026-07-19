Pohvalio se fotkom: Saša Kopljar je imao posebno društvo na odmoru

Saša Kopljar pohvalio se kako je u Primoštenu sreo Andreja Kramarića.

Ljetni mjeseci omiljeno su vrijeme i za hrvatske sportaše, a među njima je i nogometni reprezentativac Andrej Kramarić, koji slobodne dane provodi na Jadranu.

Ovoga puta susret s njim u Primoštenu nije propustio ni naš Saša Kopljar, koji je zajedničku fotografiju podijelio na društvenim mrežama.

Galerija 11 11 11 11 11

Pogledaji ovo Celebrity Uski crni top jedva je izdržao raskošne obline vrckave Lile

Na fotografiji Kopljar i Kramarić poziraju nasmijani ispred apartmanske kuće, odjeveni u ležernu ljetnu odjeću.

"Kapa do poda", napisao je voditelj Dnevnika Nove TV, jasno dajući do znanja koliko cijeni jednog od najvažnijih hrvatskih nogometnih reprezentativaca.

Saša Kopljar i supruga Renata Foto: Instagram

Saša Kopljar i supruga Renata Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Saša Kopljar tako je iz Primoštena ponio lijepu uspomenu na susret s nogometnom zvijezdom, a njegova objava brzo je privukla pozornost pratitelja koji su u komentarima također pohvalili Kramarića i njegov odnos prema ljudima.

Zajedno sa suprugom Renatom, Kopljar je bio i u SAD-u na utakmicama Hrvatske. Više o tome čitajte OVDJE.

EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Zanimljivosti Sin sportske legende koja boravi u Hrvatskoj obožava nositi mini suknje i štikle

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Još jedna svjetska zvijezda odmara u Hrvatskoj! Pohvalila se mjestima koja je već obišla

Pogledaji ovo Celebrity Idiličan odmor obitelji Kovačić: Nježni zajednički prizori rastopili su srca pratitelja

Pogledaji ovo Celebrity Osvanula fotka: Bivši rukometaš otkrio gdje Luka Modrić puni baterije