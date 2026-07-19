Pohvalio se fotkom: Saša Kopljar je imao posebno društvo na odmoru

Saša Kopljar pohvalio se kako je u Primoštenu sreo Andreja Kramarića.
Ljetni mjeseci omiljeno su vrijeme i za hrvatske sportaše, a među njima je i nogometni reprezentativac Andrej Kramarić, koji slobodne dane provodi na Jadranu.3 vijesti o kojima se priča ukrala svu pažnju! Zagrebačka špica dobila je novu zvijezdu: Znate li tko je ova atraktivna plavuša? lako se prenosi Naš glumac upozorio na opasnu bakteriju u Jadranu: "Mene je razvalilo, mog oca stvarno unazadilo..." vruća atmosfera Uski crni top jedva je izdržao raskošne obline vrckave Lile
Ovoga puta susret s njim u Primoštenu nije propustio ni naš Saša Kopljar, koji je zajedničku fotografiju podijelio na društvenim mrežama.
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Na fotografiji Kopljar i Kramarić poziraju nasmijani ispred apartmanske kuće, odjeveni u ležernu ljetnu odjeću.
"Kapa do poda", napisao je voditelj Dnevnika Nove TV, jasno dajući do znanja koliko cijeni jednog od najvažnijih hrvatskih nogometnih reprezentativaca.
Saša Kopljar i supruga Renata Foto: Instagram
Saša Kopljar i supruga Renata Foto: Davor Puklavec/Pixsell
Saša Kopljar tako je iz Primoštena ponio lijepu uspomenu na susret s nogometnom zvijezdom, a njegova objava brzo je privukla pozornost pratitelja koji su u komentarima također pohvalili Kramarića i njegov odnos prema ljudima.
Zajedno sa suprugom Renatom, Kopljar je bio i u SAD-u na utakmicama Hrvatske. Više o tome čitajte OVDJE.
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