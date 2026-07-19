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Osvanula fotka: Bivši rukometaš otkrio gdje Luka Modrić puni baterije

Piše E. G., Danas @ 15:01 Celebrity komentari
Luka Modrić Luka Modrić Foto: Instagram

Luka Modrić slobodne dane provodi u Petrčanima, dok javnost i dalje iščekuje njegovu odluku o nastavku reprezentativne karijere.

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Osvanula fotka: Bivši rukometaš otkrio gdje Luka Modrić puni baterije
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