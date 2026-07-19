Osvanula fotka: Bivši rukometaš otkrio gdje Luka Modrić puni baterije

Luka Modrić slobodne dane provodi u Petrčanima, dok javnost i dalje iščekuje njegovu odluku o nastavku reprezentativne karijere.

Dok hrvatska sportska javnost nestrpljivo iščekuje konačnu odluku Luke Modrića o tome hoće li nastaviti reprezentativnu karijeru, kapetan Vatrenih slobodne dane provodi na hrvatskoj obali.

Nogometni velikan ovih se dana odmara u Petrčanima, gdje je pozirao s bivšim hrvatskim rukometnim reprezentativcem Filipom Ivićem, koji je zajedničku fotografiju podijelio na društvenim mrežama.

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Luka Modrić - 14 Foto: Profimedia

Luka Modrić - 11 Foto: Profimedia

Na fotografiji Modrić pozira u opuštenom ljetnom izdanju, sa sunčanim naočalama, sivom majicom i šarenim kupaćim hlačama, dok je Ivić uz objavu pokazao zadovoljstvo susretom s jednim od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena. Fotografija je ubrzo privukla pozornost brojnih pratitelja.

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Iako se posljednjih tjedana mnogo govori o njegovu ostanku u Milanu, još je veći fokus javnosti na pitanju hoće li Modrić i nakon posljednjih nastupa nastaviti nositi hrvatski dres. Kapetan je više puta poručio kako će odluku donijeti u miru, a navijači se nadaju da će ga ponovno gledati u kvalifikacijama i na velikim natjecanjima.

Luka Modrić - 16 Foto: Profimedia

Luka Modrić - 9 Foto: Profimedia

Luka Modrić - 4 Foto: Profimedia

Boravak u Petrčanima nije slučajan. Modrić je godinama vezan uz zadarski kraj, a u obližnjem Kožinu posjeduje vrijedne nekretnine. Ondje je s obitelji izgradio luksuznu vilu s pogledom na more, a posljednjih godina ulagao je i u dodatne nekretnine u istom naselju. Upravo zato ljetne mjesece često koristi kako bi vrijeme proveo daleko od reflektora, u društvu obitelji i prijatelja.

Luka Modrić - 2 Foto: Sime Zelic/PIXSELL

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Zadarsko područje za Modrića ima i posebnu emotivnu vrijednost. Kao dijete odrastao je u tom kraju, a i danas se, kad god mu to obveze dopuste, vraća na sjever Dalmacije gdje pronalazi mir prije novih profesionalnih izazova.

Luka Modrić - 1 Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Nakon naporne sezone i brojnih promjena u klupskoj karijeri, nekoliko dana odmora na hrvatskoj obali idealna su prilika da napuni baterije prije početka novih obveza. Hoće li se među njima naći i novi nastupi za hrvatsku reprezentaciju, pitanje je na koje odgovor s nestrpljenjem čeka cijela nogometna javnost.

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